Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancıların çalışma izni değerlendirme kriterlerine düzenleme getirdi. Bu kapsamda, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, çalışma izni değerlendirme kriterlerinde istihdam, mali yeterlilik ve ücret gibi önemli alanlarda revizyon yapılırken, yüksek düzeyde satış yapan iş yerlerine 5 yabancıya kadar istihdam kriteri muafiyeti sağlandı. Ayrıca yabancıya ödenecek ücret, çalışma izni başvurusu tarihi itibariyle yürürlükte bulunan brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak kıdem ve sektörlere göre tek tek belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2024 tarihinde yapılan duyuruda, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin ek maddesi uyarınca uygulanan "Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri"nin, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesine dayanarak güncellendiği belirtilmişti. Bu kapsamda, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, çalışma izni değerlendirme kriterlerinde istihdam, mali yeterlilik ve ücret gibi önemli alanlarda revizyon yapıldı. Ayrıca, sektör, meslek veya iş temelinde yeni düzenlemeler getirildi.
İstihdam kriterlerinde beş yabancıya kadar muafiyet
1. Bilanço esası usulüne tabi işyerlerinde, adına çalışma izni başvurusu yapılan yabancının çalışacağı işyerinde, istihdam edilmek istenilen her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının istihdamı esastır.
Mali yeterlilik kriteri
Bilanço esası usulüne tabi faaliyette olan (kuruluşu cari yıldan önceki bir yılda olan ve en az bir yılsonu bilançosu ve yıllık gelir tablosu düzenlemiş olan işyeri) işyerinde istihdam edilecek yabancı adına yapılacak çalışma izni başvurusunda; işyerinin ödenmiş sermayesinin en az 500.000 TL olması veya net satışlarının en az 8.000.000 TL olması veya ihracatının en az 150.000 ABD doları olması gerekir.
Ücretler (maaşlar) nasıl belirlenecek?
Sektör, Meslek veya İş Temelinde İstihdam Kriterleri
Ev hizmetlerinde çalışanlar için kriterler nasıl olacak?
- 1. Anne ve babanın evli olması halinde çocuğun annesi veya babası,
- 2. Anne ve babanın boşanmış olması halinde çocuğun velayeti bulunan annesi veya babası,
- 3. Çocuğu evlat edinen kişi,
- 4. Çocuğun vesayet altında olması halinde çocuğun vasisi,
- 5. Koruyucu aile uygulaması kapsamında koruyucu anne veya koruyucu baba statüsü sahibi kişiler,
- 6. Evlilik birliği dışında doğan çocuğun annesi veya çocuğu resmi olarak tanımış babası,
- 1. Engelli, hasta veya yaşlının kendisi,
- 2. Engelli, hasta veya yaşlının birinci veya ikinci derece yakınları,
- 3. Engelli, hasta veya yaşlının vesayet altında olması halinde vasisi, çalışma izni başvurusunda bulunabilir.
Sağlık sektöründe Bakanlıktan izin zorunlu olacak
Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi olan şirketlerde Ar-Ge, yenilik ve tasarım personeli olarak çalışacak yabancılar ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında çalışacak yabancılar adına yapılan çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü aranır ve başvurularının değerlendirilmesinde istihdam ve mali yeterlilik kriterleri uygulanmaz.
Şirket Ortağı Yabancılara İlişkin Değerlendirme Kriterleri
Kimler muaf olacak?
- Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olanlar,
- En az üç yıl Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayanlar,
- İnsani sebeplerle ikamet izni verilmiş olan yabancılar ile mağdur destek programından yararlananılar,
- Uzun dönem ikamet izni verilenler,
- Çalışma izni veya (öğrenci ikameti hariç) ikamet izni ile en az 8 yıl Türkiye'de yasal olarak bulunanlar,
- İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenler,
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları.