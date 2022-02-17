Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek göstergede adil olacağız
Yüz binlerce kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona yaklaşıldı. İlk değerlendirme toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 3600 ek gösterge çalışmasında son aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, dün Memur-Sen ile ilk toplantıyı gerçekleştirdi.
HAKSIZ YÜKSELTME HUZURU BOZMUŞ
Komisyon toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamu personel sisteminde çok eskiden reform adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücret ve emeklilik de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu farklı düzenlemelerle içerisinden çıkılmaz hale gelmiş, eşitsizlikler meydana gelmiş, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlenmesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele aldık" diye konuştu.
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SOSYAL TARAFLAR DİNLENECEK
3600 Ek Gösterge Komisyonu’nda hem kamu hem sosyal tarafların bulunduğunu söyleyen Vedat Bilgin, “3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunu bu sene içerisinde çözüleceğini söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, sosyal tarafların talepleri dile getirilecek, kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim” dedi.
İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA
Tüm ücretlerde asgari ücret kadar olan kısmın vergi dışı bırakılmasıyla büyük bir adım atıldığını hatırlatan Vedat Bilgin, şunları kaydetti: “3600 ek göstergede de büyük bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki, adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum. İnşallah Türkiye için beklentileri karşılayacak bir sonuç ortaya çıkacaktır.” Komisyon ikinci toplantısını 16 Mart’ta yapacak.
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Memurun hepsi masada olacak
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen ilk komisyon toplantısında, yıl ortasına kadar tamamlanıp bu yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan çalışmanın başlangıcını yaptıklarını söyledi. Yalçın, şu ifadeleri kullandı: “Bizim aldığımız karar, sadece belli meslek grupları şeklinde değil. Kararımız çok nettir, Sayın Bakan’ımızla imzaladığımız toplu sözleşmede, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde geniş bir çerçeve ortaya koyduk. Ek göstergenin topyekun ele alınmasına ihtiyaç var. Bu masada bunu temin etmek için beraber, olağanüstü gayret göstereceğiz.”