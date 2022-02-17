Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergede adil olacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek göstergede adil olacağız

Yüz binlerce kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona yaklaşıldı. İlk değerlendirme toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek göstergede adil olacağız
Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 3600 ek gösterge çalışmasında son aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, dün Memur-Sen ile ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

HAKSIZ YÜKSELTME HUZURU BOZMUŞ

Komisyon toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamu personel sisteminde çok eskiden reform adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücret ve emeklilik de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu farklı düzenlemelerle içerisinden çıkılmaz hale gelmiş, eşitsizlikler meydana gelmiş, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlenmesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele aldık" diye konuştu.

SOSYAL TARAFLAR DİNLENECEK

3600 Ek Gösterge Komisyonu’nda hem kamu hem sosyal tarafların bulunduğunu söyleyen Vedat Bilgin, “3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunu bu sene içerisinde çözüleceğini söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, sosyal tarafların talepleri dile getirilecek, kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim” dedi.

İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA

Tüm ücretlerde asgari ücret kadar olan kısmın vergi dışı bırakılmasıyla büyük bir adım atıldığını hatırlatan Vedat Bilgin, şunları kaydetti: “3600 ek göstergede de büyük bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki, adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum. İnşallah Türkiye için beklentileri karşılayacak bir sonuç ortaya çıkacaktır.” Komisyon ikinci toplantısını 16 Mart’ta yapacak.

Memurun hepsi masada olacak

  • Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen ilk komisyon toplantısında, yıl ortasına kadar tamamlanıp bu yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan çalışmanın başlangıcını yaptıklarını söyledi. Yalçın, şu ifadeleri kullandı: “Bizim aldığımız karar, sadece belli meslek grupları şeklinde değil. Kararımız çok nettir, Sayın Bakan’ımızla imzaladığımız toplu sözleşmede, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde geniş bir çerçeve ortaya koyduk. Ek göstergenin topyekun ele alınmasına ihtiyaç var. Bu masada bunu temin etmek için beraber, olağanüstü gayret göstereceğiz.”
3600 ek göstergede ilk toplantı sonra erdi: İşte yeni rakamlar
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Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda ilk komisyon toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bakanlıkta yapıldı.
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Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, \"2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirmek konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır.\" açıklamasında bulundu.
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Yalçın sözlerinin devamında, \"Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız\" diye konuştu.
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\"VAAT OLMAKTAN ÇIKTI KARARA DÖNÜŞTÜ\"<br><br>3600 ek göstergenin vaatten çıkarak bir karara dönüştüğünü söyleyen Yalçın, \"Kamu görevlileri açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili olan konu bir takvim dahilinde bir mutfak çalışmamızla neticelenecek ve hayata geçecektir. Bizim aldığımız kararlar belirli meslek grupları değil, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesine diyerek geniş bir çerçeve ortaya koyduk\" dedi.
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İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA<br><br>Komisyon toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, toplantıda teknik konuların üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
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Yasanın mayıs ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
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Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, yasalaşacak düzenleme ile memurların alacakları yeni maaşlar da netleşti.
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ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ<br><br>(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.242 - 6.399 - 1.157<br>İkramiye - 168.031 - 205.113 - 37.082
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(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.592 - 6.826 - 1.234<br>Emekli ikramiyesi 201.637 - 246.135 - 44.498
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(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.941 - 7.252 - 1.311<br>Emekli ikramiyesi 235.243 - 287.158 - 51.915
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HEMŞİRE<br><br>(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.095 - 6.399 - 1.304<br>İkramiye 163.322 - 205.113 - 41.791
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(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.435 - 6.826 - 1.391<br>İkramiye 195.986 - 246.135 - 50.149
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(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.775- 7.252 - 1.477<br>İkramiye 228.651 - 287.158 - 58.507
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3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?<br><br>3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.
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Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
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3600 ek göstergede ilk toplantı sonra erdi: İşte yeni rakamlar
Milyonlarca kamu personelinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için yapılan ilk toplantı sona erdi. Merakla beklenen görüşmelerin ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ikinci toplantının mart ayının ortasında yapılacağını belirterek, "Toplu sözleşme kararı gereği 2022 yılı içerisinde tamamlanması gereken 3600 ek gösterge konusunun yılın ilk yarısında tamamlanması için karşılık teyit sağladık" dedi. Yasanın mayıs ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 3600 ek gösterge sonrası memur ve memur emeklisi maaş ve ikramiyeleri nasıl değişecek? Hemşire, polis, öğretmen ve din görevlileri ne kadar fark alacak? İşte tüm detaylar...

3600 ek göstergede sona gelindi: Maaşlarda 820 lira birden artış
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600'ün önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı.<br><br>Bakan Bilgin, \"Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz\" ifadelerini kullandı.
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Bakanlığın çalışmalarda sona gelindiğinin belirtilmesinin ardından Meclis gündeminde öğretmenler için yeni düzenleme devreye girdi.
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Öğretmenlerin ardından 3600 ek gösterge kapsamında sayılan polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu haktan yararlanmak için heyecanlı bekleyişi sürüyor.
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Ayrıca kapsam dışında kalan birçok unvan için de ek gösterge konusunun gözden geçirilmesine dair talepler gün yüzüne çıktı.
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Emekli ikramiyeleri ve maaşlarda ciddi oranda artışa neden olması beklenen 3600 ek gösterge kapsamında bir öğretmenin maaşında 107 liralık brüt artış yaşanacak.<br><br>
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820 LİRA ARTIŞ<br><br>Ancak emekli olacak bir öğretmen ise 820 lira birden artış alabilecek.
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Eğer 30 yıl hizmet süresine sahip bir kişi ise normal şartlarda alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla ikramiye alabilecek.
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2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan kişilerde 3600 ek göstergenin çok fazla etkili olmayacağı düşünülüyor.<br><br>
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşıldığı sinyalini vermişti. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama kapsamında 2022 Mayıs ayında Meclis'e konunun intikal etmesini planladıkları aktarılmıştı.
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Öte yandan yılın ikinci 6 aylık döneminde verilecek zamlara ek olarak 3600 ek gösterge çalışmasının da yetişip yetişmeyeceği ise merak ediliyor.<br><br>
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Şayet Temmuz ayına kadar çalışmanın yetişmesi halinde kanunda belirlenecek şartlara göre değişmekle beraber, 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde memur ve emeklinin alacakları maaşlarda 3600 ek gösterge farkının görülmesi sağlanacak.<br><br>
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Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istediklerinin altını çizen Bakan Bilgin, şu an içi dört farklı meslek grubunu kapsayan çalışma için başka statülerde de düzenleme yapılabileceği sinyali verdi.<br><br>
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Öncelikli meseleleri arasında yer aldığını ifade eden Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin kısa süre için de çözüme kavuşacağını duyurdu.<br><br>
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3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsıyor?<br><br>3600 ek gösterge çalışmalarında şuan için dört meslek grubu yer alıyor. Hemşire, öğretmen, polis ve din görevlilerinin yer aldığı çalışmalar kapsamında, diğer başka statülerin de kapsam dahiline alınması gündeme geldi.
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Hukukçular, avukatlar, il müdürleri ve şube müdürlerinin de bu kapsamda düzenlemeden yararlanması talepleri gündemde yerini aldı.<br><br>
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A Haber'de katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, \"3600'ü ilan ettik. Bu yıl çözeceğiz.\" demişti.<br><br><br>
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Bakanlığın 3600 ek göstergeyle ilgili ciddi bir çalışma yürüttüğünün de altını çizen Oktay, \"Yakında bu mayıs-haziran gibi Meclis'e gelecek inşallah\" ifadelerini kullanmıştı.<br>
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3600 ek göstergede sona gelindi: Maaşlarda 820 lira birden artış
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki hafta Memur-Sen ile 3600 ek gösterge konusunun müzakere edileceğini belirterek "En adil şekilde düzenleyeceğiz" dedi. Bu düzenlemeden yararlanmasına kesin gözüyle bakılan öğretmen ve öğretmen emeklilerinin maaşlarına gelecek zamlar sonraki dönemlerde yansıyacak. Emekli olacak bir öğretmen 820 lira birden artış alabilecek. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...


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