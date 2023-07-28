Cari açığı düşürecek yatırım

Cengiz Holding iştiraklerinden Eti Bakır, Elazığ’a 350 milyon dolarlık (yaklaşık 9.5 milyar lira) bir yatırım yapıyor. Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına her yıl 750 milyon dolarlık katkı sunan şirketin, Elazığ’ın Maden ilçesindeki yatırımı cari açığın kapanmasında önemli rol üstlenecek.

9 TESİS VE 5 BİN ÇALIŞANI VAR

Fabrikanın kurulacığı Elazığ’da düzenlenen basın toplantısında yeni yatırımları hakkında bilgi veren Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, “Türkiye’de madenden son ürüne üretim yapan tek izabe tesise sahip şirket biziz. 9 tesisi ve 5 bin 500 çalışanıyla, yüzde 99,99 saflıkta katot üretimiyle Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına her yıl 750 milyon dolarlık katkı sunuyoruz. Yeni madenlerimizle bu katkıyı artırmaya devam edeceğiz” dedi. Geçen yıl kazandıkları ihalenin ardından Elazığ’ın Maden ilçesindeki tesis kurma çalışmalarına başladıklarını anlatan Akbaş, “Yaklaşık 750 kişinin çalışacağı ve 350 milyon dolarlık yatırımla kurulacak tesisimizi üç yıl içinde faaliyete geçirerek, yılda 1 milyon tonluk bakır cevherini işleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Asım Akbaş

ÖNCELİK YEREL HALKIN

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bakıra olan talebin arttığını söyleyen Akbaş, yıllık 70 bin tonluk katot bakır üretimiyle iç pazarın yaklaşık yüzde 20’sini karşıladıklarına dikkat çekti. Akbaş, Türkiye’nin bakır üretimini artırmak için yeni yatırımlara devam edeceklerini ifade etti. Samsun İkiztepe Höyüğü’nün ardından bu kez de Harput’un köklü tarihine sahip çıktıklarını vurgulayan Akbaş, “Tüm tesislerimizde olduğu gibi istihdamda önceliğimiz bölgede yaşayanlar olacak” dedi.

Harput Kalesi kazılarına sponsor oldu

Elazığ’daki Harput Kalesi kazılarının sponsorluğunu Eti Bakır üstlendi. Bu desteğin önemli olduğunu belirten Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, bu destekler sayesinde Harput Kalesi’nin UNESCO Asıl Listesi’ne girmesini arzu ettiklerini söyledi. Aytaç, “Harput Kalesi, bilinenlerin ötesinde çok sayıda kültürel varlığı barındıran toplumsal bir yapı. Döneminin garnizonu olan kale; gizli geçitleri, zindanları, surları, inanç merkeziyle henüz ortaya çıkmamış birçok tarihi içinde barındırıyor” ifadelerini kullandı.







