Cari açık azaldı

Cari işlemler hesabında haziranda 407 milyon dolar, altın ve enerji hariç tutulduğunda ise 4 milyar 549 milyon dolar fazla oluştu. Böylece Türkiye 8 ay sonra cari fazla verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalışla 16,5 milyar dolar olduğunu belirterek, "Zirve noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 32,2 milyar dolar azalarak, haziran itibarıyla 24,8 milyar dolara geriledi" ifadesini kullandı. Ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendiren Bolat, “Ocak-haziran döneminde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı da 34,6 milyar dolara düştü. Mayıs 2023'e kıyasla yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, dış ticarette uygulanan politikaların etkisiyle yüzde 56,4 azaldı” açıklamasını yaptı.

TURİZM GELİRLERİ 52 MİLYAR $’A ÇIKTI

Haziranda yıllıklandırılmış ihracatın yıllık bazda yüzde 2,9'luk artışla 258,8 milyar dolara yükseldiğini bildiren Bolat, paylaşımını şöyle sürdürdü: "Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 6,6 azalışla 346,4 milyar dolara indi. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 26,6 azalarak 87,6 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,9 yüzde puan artarak yüzde 74,7 oldu. Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik ediyor. Hizmet gelirleri haziranda yıllıklandırılmış bazda 105,8 milyar dolarla rekorunu yeniledi. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 51,9 milyar dolara yükseldi. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçlarıyla cari işlemler açığında önemli bir gerileme yaşandı."

TEMMUZDA 20 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNER

Bolat, temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerine göre ihracatın yüzde 13,8 artış, ithalatın ise yüzde 7,9 azalış kaydettiğini dile getirerek, dış ticaret açığında yüzde 42,3'le güçlü bir gerileme görüldüğünü vurguladı. Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 20 milyar doların altına gerileyerek önemli bir iyileşme kaydetmesini öngördüklerini aktaran Bolat, şunları aktardı: "İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimiyle yıl sonunda cari işlemler açığının Orta Vadeli Program hedefinin altında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte makroekonomik istikrarı güçlendiriyor.”

KALICI REFAH ARTIŞI İÇİN KARARLIYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ikinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini beklediklerini dile getirdi. Şimşek, "Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz. İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı yatırımcı girişi sürüyor

Merkez Bankası verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 447 milyon dolar, portföy yatırımlarında 591 milyon dolarlık net giriş oldu. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasalarında 1 milyar 367 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 688 milyon dolarlık net alış yaptı. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 612 milyon dolar ve diğer sektörler 468 milyon dolar net borçlandı. Resmi rezervlerde haziranda 1 milyar 242 milyon dolarlık net artış yaşandı.







