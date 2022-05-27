Ekonomi ÇAYKUR 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ÇAYKUR 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, üreticiden 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı. Günlük 9 bin 50 ton yaş çay işleme kapasitesi bulunan 47 fabrikadaki işlem miktarı ise 7 bin 500-8 bin ton civarında gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
ÇAYKUR 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı
Üreticilerin büyük kısmının hasada başlaması, önceki sezonlara göre gecikti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi, 17 Mayıs'tan itibaren uygun hale gelen bölgelerde yaş çay hasadına başladı.

AA

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısıyla üretim yapılan bölgenin önemli kısmında yaş çay, hasat için henüz yeterli olgunluğa ulaşamadı. Bu nedenle de üreticilerin büyük kısmının hasada başlaması, önceki sezonlara göre gecikti.

AA

ÇAYKUR, alımların başlamasının ardından geçen 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı. Günlük 9 bin 50 ton yaş çay işleme kapasitesi bulunan 47 fabrikadaki işlem miktarı ise 7 bin 500-8 bin ton civarında gerçekleşti.


Kaliteli çay için yarışa girdiler: ÇAYKUR’un üzerinde fiyatla alım yapıyorlar
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Kaliteli çay için yarışa girdiler: ÇAYKUR’un üzerinde fiyatla alım yapıyorlar

AA

Öte yandan, ÇAYKUR'dan, alımların beklenen miktarın altında olması nedeniyle açıklama yapıldı.

AA

Açıklamada, "Yaş çay alımlarımız devam etmektedir. Temennimiz sağlıklı, huzurlu, kaliteli ve verimli bir sürgün geçirmemizdir. Olgunlaşmış taze sürgünlerin hasat edilip teslim edilmesi hem üreticilerimiz hem de kaliteli çay üretimi için sektör açısından önem arz etmektedir. Ekmeğimiz ve geleceğimiz olan çayımıza vereceğimiz değer, kendimize verilecek değerdir" ifadelerine yer verildi.

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