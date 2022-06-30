Ekonomi ÇAYKUR 212 bin ton yaş çay aldı
İŞ DÜNYASI

ÇAYKUR 212 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR'un 2022 yılı birinci sürgün yaş çay alım kampanyası kapsamında üreticiden 212 bin ton ürün aldığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
ÇAYKUR 212 bin ton yaş çay aldı
Foto/arşiv

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs'ta başlayan birinci sürgün kampanyasının bugün itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Birinci sürgün döneminde üreticilerden 212 bin ton yaş çay alındığı ve karşılığında 42 bin ton kuru çay üretildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci sürgün boyunca fabrikalarımızın hiçbirinde kontenjan uygulanmadan, serbest mubayaa yapılarak çok rahat ve huzurlu bir şekilde alımlarımız tamamlanmıştır. Yıllardır yaptığımız üzere ürün bedeli ödemeleri kapsamında bu yıl da aynı uygulamaya devam edilerek mayıs ayında aldığımız 92 bin ton yaş çayın ödemelerini bugün yani bir günde ödeyip tamamlıyoruz."

İkinci sürgün dönemi öncesinde fabrikalarda bakım, onarım ve temizlik gibi hazırlıklara başlandığına işaret edilen açıklamada, "Temmuz ayının ilk haftasında ikinci sürgün yaş çay alımlarına başlamayı planlıyoruz. Bu vesileyle bütün üreticilerimize bereketli, huzurlu ve sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi.

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