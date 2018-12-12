Çekirdekten Türk kahvesi

Kahvenin kültürümüzde çok ayrı bir yeri bulunuyor. Artık birçok kişi evinde kendi istediği miktar ve tazelikte kahvesini öğütebiliyor. Son moda sıcak içeceklerle rekabete giren Türk kahvesi makinelerinde ise; şimdilerde çekirdekten hazırlayanlar çıktı. Türkiye’de alanda dükkanların sayısının arttığı, makinelerin evlerimize girdiği bir dönemde Türk Kahvesi’nin bu gelişen teknolojiden yeterince faydalanabileceği araçların olmadığını fark eden girişimci Onur Çotur, ekibiyle beraber ‘Akıllı Türk Kahve Makinesi’ projesini hayata geçirmeye karar vermiş.

DÜNYANIN EN ESKİSİ

Dünyanın en eski pişirme yöntemine sahip olan bu lezzetin, pişirme işleminin kendisine özgülüğünden dolayı diğer kahve pişirme yöntemlerine entegre edilemediğini savunan Çotur, “Geliştirdiğimiz ürün, Türk Kahvesi’ne özel olarak geliştirilmiş kahve değirmeni sayesinde kahveyi anlık olarak öğüterek taze ve lezzetli Türk Kahvesi hazırlar. Kahve, su, şeker sürekli aynı miktarlarda eklenir; bu şekilde lezzetin sürekliliği sağlanır” şeklinde anlatıyor. Tarihte Türk Kahvesi’nin dünyadaki en eski kahve pişirme yöntemi olarak bilindiğini hatırlatan Çotur, şunları kaydediyor: “Avrupa’nın bu tatla tanışması, henüz diğer kahve pişirme yöntemleri yokken, Viyana Kuşatması zamanında oluyor. Türk Kahvesi o zamanlar hem Osmanlı’da hem Avrupa’da kültürün şekillenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Ancak daha sonra İtalyanlar espresso makinesini icat ediyor ve hızlı bir şekilde tüm dünyada yayılıyor.”

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Onur Çotur

SERİ ÜRETİME HAZIR

Meraklıları için bu içeceğin yayılmasının en önemli engelini makineleşme eksikliği olarak gördüklerini ifade eden Çotur, “İşte bizim kuruluş hikayemizin arkasında bu eksikliğe ‘Köpüklü’ ile hizmet edebilme hayali yatıyor” diyor. Çalışmanın ilk prototipi hazırlamalarının 1 yıl sürdüğünü aktaran Çotur, şunları kaydediyor: “İlk prototipimizi bitirip sektörün farklı paydaşlarından aldığımız geri bildirimler doğrultusunda bugün ürettiğimiz ‘Köpüklü’ ile seri üretime hazır bir hale geldik. Yaklaşık 6 aydır, atölyemizde denemelere tabi tuttuğumuz ürün ile bugüne kadar on bin adetin üzerinde çeşitli etkinliklere katılarak Türk Kahvesi hazırladık.” İTÜ Çekirdek tarafından binlerce girişim arasından seçilerek, desteklerinden yararlandıklarını söyleyen Çotur, Big Bang Start-up Challenge 2018 fuaye girişimcileri arasında yer aldıklarını sözlerine ekliyor.

SÜREYİ %90 KISALTACAK

Yakın zaman planları hakkında bilgi veren Çotur, “Önümüzdeki 10 ay içerisinde, en az 30 makineyi İstanbul’da farklı noktalara yerleştirip, İstanbul operasyonunu kurmayı hedefliyoruz” dedi. Ürünün her yere ulaşmasını sağlamak için altyapı oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Çotur, “Bu yeni ürünlerin başında oteller ve restoranlar için kullanılabilecek set üstü “Köpüklü” dışarıdan yerleştirilen fincanların içerisine direk kahve servisi yapabilecek; servis personelinin bu işi bugün yaparken ki zamanından yüzde 90’ın üzerinde bu süreyi kısaltacaktır” diye konuştu.

HEDEF YÜKSEK KAPASİTELİ TESİS KURMAK

Başlangıçta TÜBİTAK’tan 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında 100 bin TL’lik bir yardım aldıkları bilgisini paylaşan Çotur, “Şu anda yerli malı belgesi alma aşamasındayız. Bunu takip eden süreçte KOSGEB’in 5 milyon TL’lik Stratejik Ürün Destek Programı’na başvurumuzu hazırlayacağız. Buradan pozitif bir geri dönüş alacağımızı umuyoruz; bu teşvik ile beraber yüksek kapasiteli bir üretim tesisi yatırımı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.