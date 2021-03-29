Ekonomi Çekyanın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü
İŞ DÜNYASI

Çekya’nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü

Çekya’nın en zengin iş adamı Petr Kellner, Alaska’da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Çekya’nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü
Petr Kellner helikopter kazasında hayatını kaybetti.

56 yaşındaki Kellner’ın ABD’nin Alaska eyaletinde yaşanan helikopter kazası sonucu öldüğü açıklandı.

Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlarda işletmeleri kontrol eden PPF tarafından yapılan açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

PPF tarafından yapılan açıklamada, “En derin üzüntülerimizi ifade ediyor. Alaska dağlarındaki kazada PPF’nin kurucusu ve büyük ortağı Petr Kellner, trajik şekilde hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Kellner, 15,7 milyar dolar servetiyle Çekya’nın en zenginiydi.

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