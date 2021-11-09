Cepteki şubeyi sevdik

Bankacılık sektöründe dijital çözümlerin payı her geçen yıl artarken, akıllı telefonlar üzerinden hayatımıza giren mobil bankacılık çözümleri, artık başlı başına bir hizmet alanına dönüştü. Pek çok işlemin kısa süre içerisinde yapılabildiği mobil platformlarda, verilen hizmetlerin sayısı da günden güne artıyor. Mobil banka uygulamaları sayesinde müşteriler şubeye gitmeden her türlü işlemi gerçekleştirilebiliyor. Son birkaç yılda mobil ticaret önemli ölçüde hızlandı. Bunun izlerini dijital bankacılıkta da görmek mümkün.

TÜRKİYE MOBİL BANKACILIKTA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Ülkemizde her 10 dijital banka müşterisinden 8’i mobil uygulama kullanıyor. Türkiye yüzde 83 mobil uygulama kullanımı ile dünya sıralamasında Brezilya ve Kolombiya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Hızlı ödeme sistemlerinin de mobil cihazlarla eşleştirildiği günümüzde artık pek çok ödeme işlemi mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Mobil bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle, bankacılık sektörünün bu dijital dönüşümden en çok faydalanan sektör haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye Bankalar Birliği’nin(TBB) 2021 2’nci çeyrek mobil bankacılık istatistikleri de bu tezi doğruluyor.

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106 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Açıklanan resmi rakamlara göre mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı Haziran 2021 itibariyle 106 milyon 834 bin kişiye ulaştı. Bunların 67 milyon 819 bin kişisi (yüzde 63’ü) Nisan-Haziran 2021 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi yaparken, son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış mobil bankacılık müşteri sayısı ise 79 milyon 745 bin kişiyi buldu. Toplam (bireysel ve kurumsal) aktif müşteri sayısında da bir önceki döneme göre 2 milyon 474 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 9 milyon 713 bin kişi artış yaşandı.

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Üç ayda hacmi 3 trilyonu aştı

Bu yılın ikinci çeyreğini kapsayan nisan-haziran arası dönemde mobil bankacılık üzerinden yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 994 milyon, tutarı ise 3 trilyon 14 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 60’ını, yatırım işlemleri ise yüzde 28’ini oluşturdu. Nisan-Haziran 2021 döneminde mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık kredilerin adedi 2 milyon 17 bin, hacmi ise 40,2 milyar TL oldu.

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