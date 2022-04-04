Cessna’ya yerli simülatör: Yüzde 90 yerli imkanlarla üretildi
Savaş uçaklarındaki eğitim simülatörü hamlesine sivil uçaklar da eklendi. Başkentin teknoloji merkezi OSTİM’de Cessna-172 eğitim uçağı simülatörü yüzde 90 yerlilikle üretildi. 200 bin dolara yurt dışından tedarik edilen sistem 50 bin dolardan satılacak.
Türkiye’nin savunma sanayii yatırımları özellikle ithal parça ve teknolojilerinin yerli kaynaklarla üretimi için hızla devam ediyor. Başkentin teknoloji merkezi OSTİM’de Cessna-172 eğitim uçağı simülatörü yüzde 90 yerlilikle üretildi. 200 bin dolara yurt dışından tedarik edilebilen simülatörün 50 bin dolara satışa çıkarılması hedefleniyor. Türkiye böylece ABD, Fransa ve Çin’den sonra Cessna tipi eğitim uçakları simülatörlerinin 4. tedarikçisi olacak. Sedsan Savunma firmasının 1,5 yılda geliştirdiği simülatör uluslararası alanda geçerlilik sertifikası almak için gün sayıyor.
% 90 ORANDA YERLİ
Yeni Şafak’a bilgi veren firma yetkilisi Ekrem Yılmaz, eğitim uçağına yüzde 90 benzerlikle simülatörü ürettiklerini söyledi. Yılmaz, bunun önemini ise “Uluslararası sertifika almamız için uçak ile benzerlik oranının en az yüzde 90 olması gerekiyor. Sertifikayı aldığımız takdirde ihracat görüşmelerine başlayacağız” sözleriyle açıkladı.
SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI
Yurt dışındaki emsalleri 200 bin dolardan satılan simülatör yerli imkanlarla 4 kat daha ucuza üretildi. Ürünün 50 bin dolar civarında satışı planlanıyor. 4 mühendis tarafından geliştirilen simülatörün yerlilik oranı ise yüzde 90. 180 derecelik ekrana sahip simülatörün kabini 2 metre kare ve 2 kişi tarafından kullanabiliyor. Siyah dış görünümlü forma sahip olan simülatör dışarıdan ışık almıyor. Bu sayede kullanıcılar dikkatleri tamamen simülasyona verebiliyor. Halen Cessna-172 tipi eğitim uçağı simülatörleri, ABD, Fransa ve Çin tarafından üretiliyor. Türkiye, bu konuda dördüncü tedarikçi ülke, fiyat açısından da pazarın lideri olmaya hazırlanıyor.
Yerli simülatörü havadaymış hissi yaratacak şekilde hareketlendirmek üzere de çalışmalar yürütülüyor. Yılmaz, “Yazılım mühendisi, simülatörün üretiminde 12 bin satır kod yazdı. Önümüzde ki dönemlerde 6 parçalı hareket sisteminden oluşan 8 eksenli motor ekleyeceğiz. İstenildiği takdirde hareketli kullanılacak" dedi.