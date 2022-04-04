Cessna’ya yerli simülatör: Yüzde 90 yerli imkanlarla üretildi

Türkiye’nin savunma sanayii yatırımları özellikle ithal parça ve teknolojilerinin yerli kaynaklarla üretimi için hızla devam ediyor. Başkentin teknoloji merkezi OSTİM’de Cessna-172 eğitim uçağı simülatörü yüzde 90 yerlilikle üretildi. 200 bin dolara yurt dışından tedarik edilebilen simülatörün 50 bin dolara satışa çıkarılması hedefleniyor. Türkiye böylece ABD, Fransa ve Çin’den sonra Cessna tipi eğitim uçakları simülatörlerinin 4. tedarikçisi olacak. Sedsan Savunma firmasının 1,5 yılda geliştirdiği simülatör uluslararası alanda geçerlilik sertifikası almak için gün sayıyor.

Firma yetkilisi Ekrem Yılmaz ile nmuhabirimiz Muhammed Kurtar nyerli simülasyonu test etti.

% 90 ORANDA YERLİ

Yeni Şafak’a bilgi veren firma yetkilisi Ekrem Yılmaz, eğitim uçağına yüzde 90 benzerlikle simülatörü ürettiklerini söyledi. Yılmaz, bunun önemini ise “Uluslararası sertifika almamız için uçak ile benzerlik oranının en az yüzde 90 olması gerekiyor. Sertifikayı aldığımız takdirde ihracat görüşmelerine başlayacağız” sözleriyle açıkladı.

SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

Yurt dışındaki emsalleri 200 bin dolardan satılan simülatör yerli imkanlarla 4 kat daha ucuza üretildi. Ürünün 50 bin dolar civarında satışı planlanıyor. 4 mühendis tarafından geliştirilen simülatörün yerlilik oranı ise yüzde 90. 180 derecelik ekrana sahip simülatörün kabini 2 metre kare ve 2 kişi tarafından kullanabiliyor. Siyah dış görünümlü forma sahip olan simülatör dışarıdan ışık almıyor. Bu sayede kullanıcılar dikkatleri tamamen simülasyona verebiliyor. Halen Cessna-172 tipi eğitim uçağı simülatörleri, ABD, Fransa ve Çin tarafından üretiliyor. Türkiye, bu konuda dördüncü tedarikçi ülke, fiyat açısından da pazarın lideri olmaya hazırlanıyor.

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FOTOĞRAF 8 Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde hususi pilot lisansı alan öğrencilerin ileri seviye aletli uçuş ve gece yetkisi eğitimlerinde tecrübelerini geliştirmeleri amacıyla Cessna 172 Skyhawk tipi eğitim uçağının uçuş simülatörü tasarlandı. Emre Bulat, simülatör yapma fikrinin öğrencilerin ihtiyacından ortaya çıktığını söyledi. Üniversitelerinde sertifikalı simülatör bulunduğunu ama bunda çalışmanın saatlik ücrete tabi olduğunu vurgulayan Bulat, bu nedenle öğrencilerin rahatlıkla çalışma yapabileceği bir simülatör yapma kararı aldıklarını belirtti. Öğrenciler simülatörden ücretsiz yararlanabiliyor<br><br>Üniversitenin sağladığı maddi imkanları kendi imkanlarıyla birleştirerek yazılımı kendilerine ait bir simülasyon yaptıklarını anlatan Bulat, \"Bu cihazı öğrencilerin aletli uçuş safhasındaki çalışmaları için pratik yapma cihazı olarak tanımlayabiliriz. Öğrenciler burada istediği gibi istediği zaman çalışabiliyor. Çünkü hava muhalefeti ile karşı karşıya değil, gece gündüz farkı yok. Gelip burada istediği şartlarda ücretsiz olarak çalışmalarını yapabiliyorlar.\" dedi. Simülatörün yaklaşık 120 bin lira maliyeti olduğuna dikkati çeken Bulat, \"Tasarlama sürecinde öğrencilerin de yorumlarını dinleyerek onlara en iyi şekilde verim sağlayacak ergonomik bir cihaz yapmaya çalıştık. Bu simülatörde kuş çarpması, uçağa yıldırım isabet etmesi gibi bütün durumlar var. Simülatörü yaklaşık bir yılda tamamladık. Bunun 6 ayı tasarım kısmıyla geçti. Sonra malzeme tedariki ve oluşturma süreci oldu.\" diye konuştu. Türkiye'de HAVELSAN'ın da simülatör yaptığını, uçuş okullarında kullanılan simülatörlerin ise genellikle yurt dışından getirildiğini dile getiren Bulat, \"Rusya, Fransa gibi ülkelerden 3-4 milyon lira gibi bir rakama alınıyor. Aynı işlemi görüyor. Bizim simülatörün tek farkı, sadece öğrenci uçuş defterine uçuş saati yazamıyor ama burada pratik yapabiliyor. Bunu da öğretmenine sunup sınavlarda daha başarılı oluyor. Öğrencilerimiz bu simülatörle uçuş tecrübelerini artırıyor.\" ifadelerini kullandı. 4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti Türk mühendis 4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde görevli simülasyon mühendisi Emre Bulat, ileri seviye pilotaj eğitimi gören öğrencilerin eğitim yaptığı ve yurt dışından yaklaşık 4 milyon liraya alınan uçuş simülatörünü 120 bin lira civarında maliyetle geliştirdi. BiP'te paylaş

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Gerçeği ile bire bir

Yerli simülatörü havadaymış hissi yaratacak şekilde hareketlendirmek üzere de çalışmalar yürütülüyor. Yılmaz, “Yazılım mühendisi, simülatörün üretiminde 12 bin satır kod yazdı. Önümüzde ki dönemlerde 6 parçalı hareket sisteminden oluşan 8 eksenli motor ekleyeceğiz. İstenildiği takdirde hareketli kullanılacak" dedi.