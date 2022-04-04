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Ekonomi Cessnaya yerli simülatör Yüzde 90 yerli imkanlarla üretildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cessna’ya yerli simülatör: Yüzde 90 yerli imkanlarla üretildi

Savaş uçaklarındaki eğitim simülatörü hamlesine sivil uçaklar da eklendi. Başkentin teknoloji merkezi OSTİM’de Cessna-172 eğitim uçağı simülatörü yüzde 90 yerlilikle üretildi. 200 bin dolara yurt dışından tedarik edilen sistem 50 bin dolardan satılacak.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Cessna’ya yerli simülatör: Yüzde 90 yerli imkanlarla üretildi
Cessna-172 eğitim uçağı simülatörü

Türkiye’nin savunma sanayii yatırımları özellikle ithal parça ve teknolojilerinin yerli kaynaklarla üretimi için hızla devam ediyor. Başkentin teknoloji merkezi OSTİM’de Cessna-172 eğitim uçağı simülatörü yüzde 90 yerlilikle üretildi. 200 bin dolara yurt dışından tedarik edilebilen simülatörün 50 bin dolara satışa çıkarılması hedefleniyor. Türkiye böylece ABD, Fransa ve Çin’den sonra Cessna tipi eğitim uçakları simülatörlerinin 4. tedarikçisi olacak. Sedsan Savunma firmasının 1,5 yılda geliştirdiği simülatör uluslararası alanda geçerlilik sertifikası almak için gün sayıyor.

Firma yetkilisi Ekrem Yılmaz ile nmuhabirimiz Muhammed Kurtar nyerli simülasyonu test etti.
Firma yetkilisi Ekrem Yılmaz ile nmuhabirimiz Muhammed Kurtar nyerli simülasyonu test etti.

% 90 ORANDA YERLİ

  • Yeni Şafak’a bilgi veren firma yetkilisi Ekrem Yılmaz, eğitim uçağına yüzde 90 benzerlikle simülatörü ürettiklerini söyledi. Yılmaz, bunun önemini ise “Uluslararası sertifika almamız için uçak ile benzerlik oranının en az yüzde 90 olması gerekiyor. Sertifikayı aldığımız takdirde ihracat görüşmelerine başlayacağız” sözleriyle açıkladı.

SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

Yurt dışındaki emsalleri 200 bin dolardan satılan simülatör yerli imkanlarla 4 kat daha ucuza üretildi. Ürünün 50 bin dolar civarında satışı planlanıyor. 4 mühendis tarafından geliştirilen simülatörün yerlilik oranı ise yüzde 90. 180 derecelik ekrana sahip simülatörün kabini 2 metre kare ve 2 kişi tarafından kullanabiliyor. Siyah dış görünümlü forma sahip olan simülatör dışarıdan ışık almıyor. Bu sayede kullanıcılar dikkatleri tamamen simülasyona verebiliyor. Halen Cessna-172 tipi eğitim uçağı simülatörleri, ABD, Fransa ve Çin tarafından üretiliyor. Türkiye, bu konuda dördüncü tedarikçi ülke, fiyat açısından da pazarın lideri olmaya hazırlanıyor.

Türk mühendis 4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti
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Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde hususi pilot lisansı alan öğrencilerin ileri seviye aletli uçuş ve gece yetkisi eğitimlerinde tecrübelerini geliştirmeleri amacıyla Cessna 172 Skyhawk tipi eğitim uçağının uçuş simülatörü tasarlandı.
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Emre Bulat, simülatör yapma fikrinin öğrencilerin ihtiyacından ortaya çıktığını söyledi. Üniversitelerinde sertifikalı simülatör bulunduğunu ama bunda çalışmanın saatlik ücrete tabi olduğunu vurgulayan Bulat, bu nedenle öğrencilerin rahatlıkla çalışma yapabileceği bir simülatör yapma kararı aldıklarını belirtti.
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Öğrenciler simülatörden ücretsiz yararlanabiliyor<br><br>Üniversitenin sağladığı maddi imkanları kendi imkanlarıyla birleştirerek yazılımı kendilerine ait bir simülasyon yaptıklarını anlatan Bulat, \"Bu cihazı öğrencilerin aletli uçuş safhasındaki çalışmaları için pratik yapma cihazı olarak tanımlayabiliriz. Öğrenciler burada istediği gibi istediği zaman çalışabiliyor. Çünkü hava muhalefeti ile karşı karşıya değil, gece gündüz farkı yok. Gelip burada istediği şartlarda ücretsiz olarak çalışmalarını yapabiliyorlar.\" dedi.
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Simülatörün yaklaşık 120 bin lira maliyeti olduğuna dikkati çeken Bulat, \"Tasarlama sürecinde öğrencilerin de yorumlarını dinleyerek onlara en iyi şekilde verim sağlayacak ergonomik bir cihaz yapmaya çalıştık.
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Bu simülatörde kuş çarpması, uçağa yıldırım isabet etmesi gibi bütün durumlar var. Simülatörü yaklaşık bir yılda tamamladık. Bunun 6 ayı tasarım kısmıyla geçti. Sonra malzeme tedariki ve oluşturma süreci oldu.\" diye konuştu.
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Türkiye'de HAVELSAN'ın da simülatör yaptığını, uçuş okullarında kullanılan simülatörlerin ise genellikle yurt dışından getirildiğini dile getiren Bulat, \"Rusya, Fransa gibi ülkelerden 3-4 milyon lira gibi bir rakama alınıyor. Aynı işlemi görüyor.
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Bizim simülatörün tek farkı, sadece öğrenci uçuş defterine uçuş saati yazamıyor ama burada pratik yapabiliyor. Bunu da öğretmenine sunup sınavlarda daha başarılı oluyor. Öğrencilerimiz bu simülatörle uçuş tecrübelerini artırıyor.\" ifadelerini kullandı.
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4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti
Türk mühendis 4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti
Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde görevli simülasyon mühendisi Emre Bulat, ileri seviye pilotaj eğitimi gören öğrencilerin eğitim yaptığı ve yurt dışından yaklaşık 4 milyon liraya alınan uçuş simülatörünü 120 bin lira civarında maliyetle geliştirdi.

Gerçeği ile bire bir

Yerli simülatörü havadaymış hissi yaratacak şekilde hareketlendirmek üzere de çalışmalar yürütülüyor. Yılmaz, “Yazılım mühendisi, simülatörün üretiminde 12 bin satır kod yazdı. Önümüzde ki dönemlerde 6 parçalı hareket sisteminden oluşan 8 eksenli motor ekleyeceğiz. İstenildiği takdirde hareketli kullanılacak" dedi.

'Hezarfen' ile İstanbul keyfi: THY uçuş simülatörünü yolcularının deneyimine sundu
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Kendi geliştirdiği takma kanatlarla, Türk havacılığında uçmayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçen Hezarfen Ahmed Çelebi'den esinlenilerek bugünün teknolojisiyle hayata geçirilen sanal uçuş simülatörü, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki Özel Yolcu Salonu Lounge Business'ta kuruldu.
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Simülatördeki sanal tur, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçuş rotası Galata Kulesi'nden başlıyor.<br><br>THY'nin misafirleri, turla Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'ni, 4K çözünürlükte çekilmiş gerçek görüntüler eşliğinde, sanal gerçeklik (VR-Virtual Reality) gözlükleriyle 360 derece açıyla izlerken, rüzgar ve uçuş hareketlerini deneyimleyebilecek.
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\"THY, tarihinin en iyi finansal dönemini 2021'de yaşadı\"<br><br>Sanal uçuş simülatörü \"Hezarfen\"in açılışı dolayısıyla düzenlenen törende gazetecilere açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kovid-19 salgınında THY'nin en iyi operasyon yapan hava yolu şirketlerinden biri olduğunu söyledi.
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THY'nin bu süreçte uçuşlarını sürdürdüğünü ve çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştirdiğini hatırlatan Ekşi, \"THY, bu faaliyetlerinden dolayı en az zarar eden hava yolu firmalarından biri oldu. THY, 2021'de Avrupa'da en çok uçuş yapan hava yollarından biri oldu. THY, hem yolcuda hem de kargoda gösterdiği başarıyla tarihinin en iyi finansal dönemini 2021'de yaşadı.\" ifadelerini kullandı.<br><br>Ekşi, her ay uçaktaki 80-100 bin kişinin katılımıyla anket yaptıklarını, yolcuların memnuniyeti için çalıştıklarını dile getirdi.
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\"Ülkemizi, şehrimizi tanımak istiyoruz\"<br><br>Ekşi, THY'nin \"dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu şirketi\" unvanına sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:<br><br>\"Medeniyetlerin beşiği olan bir şehirden dünyayı birbirine bağlıyoruz. Dolayısıyla İstanbul'u, hem tarihsel geçmişi hem de bağlantı noktası özelliği taşıması açısından acaba daha iyi nasıl tanıtabiliriz, yolcularımıza daha iyi nasıl anlatabiliriz diye projeler geliştiriyoruz...
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Şimdiye kadar bu konuda 2 önemli projemiz vardı. Bunlardan biri Tour İstanbul. Burada 8 saatin altında kalan yolcularımıza İstanbul'da özel bir tur yaptırıyoruz. İkincisi Stop Over programı. Bu programda yolcumuza 'Gel 2 gün burada kal, bir günü biz karşılayalım, bir gününü sen karşıla.' diyoruz. İstanbul'u gören zaten İstanbul'a aşık olur. Stop Over programından bugüne kadar 50 bin kişi faydalandı.\"<br><br>Bu projelerinin yanı sıra İstanbul'u tanıtacak yeni bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Ekşi, \"Daha az süre İstanbul'da kalanlar için Hezarfen projesini geliştirdik.\" dedi.
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Ekşi, Hezarfen'in 1700'lü yıllarda Galata Kulesi'nden atlayıp Üsküdar'a geçtiği kabul edilen ilk Türk uçucularından olduğunu belirterek, \"Arkadaşlarımız onun ismine izafeten robotik uçuş deneyimi sağlayacak hareketli bir sistem yaptı. Oldukça güzel netice alınacağına inanıyorum. Amacımız, yolcumuz business loungemize gelince aynı zamanda İstanbul'u bir havadan deneyimlesin. İstanbul'u gören bir daha görmek isteyecektir. Ülkemizi, şehrimizi tanımak istiyoruz. Türk turizmini tanımak istiyoruz. Yolcularımızın da burada vaktini geçirirken, mutlu ve mesut bir şekilde ayrılmasını istiyoruz.\" diye konuştu.
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\"Kuşlar ancak İstanbul'u böyle görebiliyor\"<br><br>Simülatörü deneyen THY yolcularından Robert Koning, VR gözlükle İstanbul'u izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediğini vurgulayan Koning, \"VR gözlüğüyle harika bir deneyim yaşadım. Bir kuş gibi, bir dron gibi şehrin üzerinden uçtum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Daha önce böyle bir şey denememiştim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir teknoloji. Kuşlar ancak İstanbul'u böyle görebiliyor. Şehri, manzarayı, insanları, trafiği görmek çok güzel. Yüksekten bakmak biraz ürkütse de gerçekten büyüleyici.\" ifadelerini kullandı.
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Açılışta, uçuş simülatörünün hizmete sunulması dolayısıyla pasta kesildi.
'Hezarfen' ile İstanbul keyfi: THY uçuş simülatörünü yolcularının deneyimine sundu
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'u sanal ortamda gezme fırsatı sunan uçuş simülatörü "Hezarfen"i kullanıma sundu. Genel Müdür Bilal Ekşi "Daha az süre İstanbul'da kalanlar için Hezarfen projesini geliştirdik. Onun ismine izafeten robotik uçuş deneyimi sağlayacak hareketli bir sistem yapıldı. Amacımız, yolcumuz business loungemize gelince aynı zamanda İstanbul'u havadan deneyimlesin" ifadelerini kullandı.


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