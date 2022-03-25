Çevre Bakanı Kurum'dan Kocaeli müjdesi: Körfezi çamurdan kurtaracağız

Dünyanın en büyük şehircilik buluşması ‘Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü’ başlığıyla 4’üncü Kartepe Zirvesi başladı. Çok sayıda akademisyen ve kanaat önderinin katıldığı zirvenin açılış oturumunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder, Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton yaptı.

KARTEPE ZİRVESİ’NE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Dört gün devam edecek olan zirvede dünyanın yakın geleceği masaya yatırılacak. Nobel Barış Ödüllü Prof. Muhammed Yunus, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, Hindistan İnsani Yerleşimler Enstitüsü Direktörü Aromar Revi, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ve İsviçre’nin Türkiye Büyükelçisi Jean-Daniel Rush olmak üzere 22 ülkeden 350 entelektüel, akademisyen, ekonomist, kent bilimcisi 15 panel, 2 forum ve 8 özel oturumlarda pandemiyle sarsılan ve iklim değişikliği tehdidiyle ilgili senaryolar ele alınacak.

81 ŞEHRİMİZ EŞİT OLSUN İSTİYORUZ

Koşulların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, “İstiyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklar için çok daha güzel dünya bırakalım. İnsanlar bu güzel dünyada mutlu ve mesut içinde yaşasın istiyoruz. Rusya Ukrayna krizi göstermiştir ki şehirlerin bağımsızlıkları çok çok önemli. Cumhurbaşkanımızın iş birliğinde bölgede barışın kalıcı kılınması açısından çok büyük mücadele vermektedir. Barışın kalıcı olabilmesi yine bölgedeki huzur adına bu görüşmeleri etkin bir şekilde görüyoruz. Liderlerin ne kadar önemli olduğunu Rusya ve Ukrayna savaşı herkese göstermiştir. 81 ilimizin tamamında eğitim, sağlık, kültür alanında eşit yaşasın istiyoruz. Eğitimle işin başlayacağı anlayışıyla üniversiteleri kurduk. Nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin yönetilmesi ve afetlere karşı direnci kırılganlaşıyor. Bu nedenle koşulları iyi hesap ederek hareket etmek gerekiyor.” dedi.

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SAVURGANLIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Önümüzdeki 10 yılda dünyanın gidişatına yön verileceğini belirten Kurum, “Dünyamız ısındı. Bu 10 yıllık süreçte tüm dünyanın beraber hareket etmesi gerekiyor. Bu savurganlığın ve sanayileşmenin önüne geçilmesi gerekiyor. Dünyayı en az kirleten ülkelerden bir tanesiyiz. En az kirleten olmamıza rağmen bu konuda çok ciddi mücadele veriyoruz. Kocaeli’ye bir müjdemiz var. İzmit Körfezi’nde biriken dip çamurunun temizliğini yapacağız. Böylece İzmit Körfezi ailelerimizin çevresinde gezip, nefes alacağı bir yer haline gelecek” şeklinde konuştu.

OYNAT 11:33 Bakan Murat Kurum Dünya Meteoroloji Günü etkinliğinde konuştu Bakanlık Konferans Salonu'nda 'Erken Uyarı ve Erken Eylem, Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri' temalı Dünya Meteoroloji Günü programı düzenlendi.



Bakan Murat Kurum ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın hizmet binasındaki fuaye alanında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Erken Uyarı, Erken Eylem' temalı fotoğraf yarışmasına katılan 38 eserin sunulduğu serginin açılışını yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, açılış konuşmaları öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Korosu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

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İklim çözümünde geç kalmak ölüm sonucunu getirir

Kartepe Zirvesi’nin iddialı bir zirve olduğunu dile getiren UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Şehirler insanların birçok sorunla ve çözümle baş başa kaldığı yer. Pandemide bunu gördük. Özellikle iklim konusunda daha iddialı ve hızlı çözüm sürecinde geç kalmak ölümü getirir. Bu bağlamda iklim değişikliğiyle ilgili çok ciddi çözümler üretilmesi gerekiyor. Türkiye’nin çok önemli rolü var” diye konuştu.

Dirençli şehir için fikir platformu

Zirveye ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da şunları söyledi: “Dirençli şehirler ve şehrin dönüşümünü gündem maddesi olarak konuşmayı uygun gördük. Bugün dünya nüfusunun yüzde 50’ si şehirlerde yaşıyor. Bütün bu insanlara su bulmak zorundasınız, gıda bulmak zorundasınız, afetlere karşı korumak zorundasınız, iklim değişikliğiyle baş etmek zorundasınız. Peki bunları yapmak için ne yapmak lazım? Düşünmek lazım. Gelecekte bizi ne meseleler bekliyor diye hazırlıklı olmak lazım. Bugün burada fikir plartformu oluşmuş olacak. Belki de en kıymetli olan şey bu.”