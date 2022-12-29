Ekonomi Çevreyi kirletenlere 2023te verilecek cezalar belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çevreyi kirletenlere 2023'te verilecek cezalar belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2023'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara 2023'te kesilecek para cezaları, yüzde 122,93 oranında artırıldı. 1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri, 6 bin 275 lira idari para cezası ödeyecek.

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Haber Merkezi AA
Çevreyi kirletenlere 2023te verilecek cezalar belli oldu
Arşiv

Bakanlığın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2023 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 artırıldı.

1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 6 bin 275 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 12 bin 557 lira ceza ödeyecek.

Ayrıca, taşıt imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanan motorlu taşıt sahibine 6 bin 275 lira ceza verilecek.

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 25 bin 115 lira ceza uygulanacak.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten, iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden, bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar 293 bin 188 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 586 bin 415 lira olacak.

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan, terminaller veya dolum adaları için 182 bin 178 lira, akaryakıt istasyonları için 91 bin 89 lira, tankerler için 9 bin 108 lira idari para cezası kesilecek.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara, katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 50 bin 241 lira, belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 75 bin 363 lira idari para cezası verilecek.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlar da her bir ihlal için 122 bin 127 lira ödeyecek.

Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 733 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak.

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 4 bin 836 lira, ulaşım araçları için 14 bin 613 lira, iş yerleri ve atölyeler için 48 bin 828 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 146 bin 576 lira olacak.

Yeni düzenlemeyle denizi kirleten tüm deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına artırıldı.

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Atıkları önlem almadan toprağa verenlere 293 bin 188 lira ceza

İlgili kanunda ve yönetmelikte öngörülen standartlara aykırı veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarla ilgili işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 7 bin 283 lira ceza verilecek. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye ait olacak.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere ve ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 244 bin 415 lira ceza verilecek.

Ormana yakın yerde kanuna aykırı anız yakanların cezası 5 kat artacak

Kanuna aykırı olarak anız yakanlar ise her dekar için 244,9 lira ödeyecek. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak.

Kanundaki koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 586 bin 415 lira idari para cezası verilecek. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için ceza miktarı 14 bin 613 lira olacak.

İlgili mevzuatlardaki usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 273 bin 267 liradan 1 milyon 93 bin 70 liraya kadar ceza verilecek, ithal edenler ise 910 bin 891 lira ödeyecek.

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Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 3 bin 36 lira ceza

Öte yandan umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 3 bin 36 lira olarak belirlendi.

Düzenlemeyle tehlikeli atıkların ülkeye girişini sağlayanlar, kanuna aykırı şekilde toplayanlar, depolayanlar, ihraç edenlere yönelik ceza miktarları da artırıldı.

Usul ve esaslara aykırı plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına ceza

Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı olarak ücretsiz veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 50,23 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 9 bin 108 liradan 91 bin 89 liraya kadar ceza verilecek.

Ayrıca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşetleri üretene, tedarik edene, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 45 bin 544 lira, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara da 4 bin 554 lira ceza uygulanacak.

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlar veya süresi içerisinde güncellemeyenlerin ödeyeceği ceza miktarı 72 bin 871 lira, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanların ceza miktarı da 109 bin 307 liraya yükseldi.

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İzmir'in çevre raporu: Atık bertarafında uygun alan kalmadı
FOTOĞRAF 8
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘İzmir 2021 yılı Çevre Durum Raporu’nu yayımladı. Raporda; hava, su, çevre, atık gibi çeşitli açılardan İzmir’in çevre durumu ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 7 sabit ölçüm istasyonu ve bakanlığın 16 sabit ölçüm istasyonu ile İzmir’in hava kalitesinin izlendiği belirtilirken, Aliağa ilçesinin, hava kirliliğinin en fazla yaşandığı yer olduğu dile getirildi.
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Yer altı su seviyelerinin düştüğü kaydedilen raporda, yer altı suyunun en fazla tarımda kullanıldığı aktarıldı. İzmir’de de atıkların geri kazanımının etkin yapılmadığı vurgulanan raporda, bertarafı için uygun alan kalmadığına dikkat çekildi.
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HAVA KİRLİLİĞİNİN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLÇE ALİAĞAIsınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı ilçelerin, merkez ilçeler olduğu belirtilen raporda, Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin en fazla yaşandığı ilçe ağır sanayi yatırımlarıyla öne çıkan Aliağa ilçesidir. Bornova ilçesinde bulunan sanayi kuruluşları, çimento fabrikaları, demir ve demir dışı maden döküm tesisleri, gıda üretimi yapan işletmeler, taş ocakları hava kirliliğine katkısı olan sanayi kuruluşlarındandır...
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Yine şehir merkezinde yaşanan trafiğin de hava kirliliğine katkısı olabilmektedir. Hava kirliliği ile mücadelede yeni tesisler kurulmadan önce öncelikle mevcut tesisler iyileştirilmeli, bunların emisyonları en aza indirilmeli ve emisyon kontrol sistemlerinin sürekliliği sağlanmalıdır. Yeni yapılacak ya da mevcut binalarda ısı yalıtımı yapılmalı ve merkezi ısıtma sistemlerinin kullanılması teşvik edilmelidir denildi.
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YER ALTI SU KULLANIMINDA İLK SIRADA TARIM VAR‘İzmir 2021 yılı Çevre Durum Raporu’nda kentin su ve su kaynaklarına da değinildi. İzmir’den geçen Küçük Menderes, Bakırçay ve Gediz nehirlerinin Ege Bölgesinin de en önemli akarsuları olduğuna dikkat çekilen raporda, yer altı sularının, içme-kullanma suyu, sanayi kullanma suyu ve tarımsal sulama amaçlı olarak kullanıldığı vurgulandı. Yer altı suyu kullanımında tarımın yüzde 52,5 ile ilk sırada geldiği belirtilen raporda, sanayide bu oranın yüzde 21,8 olduğuna yer verildi. Yer altı su seviyelerinin aktarıldığı raporda, Bunun en büyük örneği Ödemişin Yolüstü Köyünde görülmektedir. 2005 yılı mart ayında 63 metre iken, 2016 yılı mayıs ayında alınan su seviye değeri 85 metreye düştüğü gözlenmiştir. 2021 eylül ayında ise bu değer 111,3 metre seviyelerine kadar ulaşmıştır denildi. İzmir’de deniz çöplerinin, özellikle insanların yoğun olduğu iç körfez, sahil yürüyüş bantları ve plajlarda oluştuğu raporda belirtildi.
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BERTARAF İÇİN UYGUN ALAN KALMADIKöyden kente göçlerle birlikte yoğun ve plansız yapılaşma sonucu diğer büyükşehirlerde olduğu gibi İzmir’de de atıkların geri kazanımının etkin yapılmadığı belirtilen raporda, Bertaraf konusunda da uygun alan kalmadı. Özellikle metropol alanı dışındaki alanlarda atık sorununun büyük boyutlara ulaşmış olması, uzun yıllardır çöplerin ilçe ve belde belediyeleri tarafından gelişigüzel bir şekilde yüzeysel su kaynakları civarına, ormanlık alanlara ve yol kenarına atılması neticesiyle çevresel açıdan su, arazi ve hava kirliliği problemleri ortaya çıkmıştır. İzmir ilinin iki adet belediye atık depolama alanından biri ve en büyüğü olan Harmandalı Atık Depolama Alanı ömrünü doldurduğundan yeni bir katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisi projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkiinde yer seçimi yapılmıştır. Ancak İl Mahalli Çevre Kurulunda yer seçimi uygunluk kararının iptali yönünde bazı vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından dava açılmış olup, mahkeme MÇK kararının hukuka uygun olduğu yönünde sonuçlanmıştır denildi.
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İZMİR’DE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİİzmir’in çevre gürültü kirliliğine ilişkin ise şunlar kaydedildi: Çevresel gürültünün önlenmesine yönelik olarak Bakanlığımızca toplam 8 belediyeye şikayetleri değerlendirmek, çevresel gürültü konusundaki mevzuata uyulup uyulmadığını denetlemek ve gerektiğinde idari yaptırım uygulamakla ilgili olarak yetki devri yapılmıştır. Bu belediyeler sırasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Bornova Belediyesi, Torbalı Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Aliağa Belediyesi’dir. Yetki devri yapılan belediye sınırları dışındaki şikayetlerin tümü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir...
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Eğlence yerlerinden kaynaklanan şikayetlerin büyük çoğunluğu Çeşme ilçesinden olmak üzere, bunun dışında Dikili, Karaburun ilçelerinden kaynaklanmaktadır. Yetki devri yapılan ilçelerden iletilen şikayetler ilgili belediyelerince değerlendirilmektedir. Gürültü konusunda diğer bir şikayet konusu ise konut ile iş yerlerinin iç içe yer aldığı bölgelerden kaynaklanan şikayetlerdir. Bu şikayetler de ağırlıklı olarak Konak, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı belediye sınırları içindeki iş yerleri ve imalathanelerden kaynaklanmaktadır. Gürültü konusunda diğer bir şikayet konusu ise konut ile iş yerlerinin içi içe yer aldığı bölgelerden kaynaklanan şikayetlerdir. Bu şikayetlerde ağırlıklı olarak Konak, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı belediye sınırları içindeki iş yerleri ve imalathanelerden kaynaklanmaktadır.
İzmir'in çevre raporu: Atık bertarafında uygun alan kalmadı
İzmir'deki çevre kirliliği hakkında yapılan rapor yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasında hava, su, çevre, atık gibi çeşitli açılardan İzmir'in çevre durumu ele alındığı belirtildi. İzmir'de rezaleti gözler önüne seren raporda, "Atık bertarafında uygun alan kalmadı" ifadelerine yer verildi.


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