Ekonomi Cezayirden yola çıkmıştı Dev LNG gemisi Türkiyeye ulaştı
SAVUNMA SANAYİ

Cezayir'den yola çıkmıştı: Dev LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Türkiye sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına devam ediyor. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

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Haber Merkezi AA
Cezayirden yola çıkan LNG gemisi Türkiyeye ulaştı
Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 24 Kasım'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün saat 11.00'de Aliağa LNG Terminali'ne ulaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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