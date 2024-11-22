Chery Samsun’a yakın: Yılbaşına kadar karar verilecek

AK Parti’de istişare toplantıları son sürat devam ediyor. Önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti’de milletvekilleri ve genel merkez yönetimi ile buluştu. Toplantıda Kacır, Türkiye’ye yeni bir Çinli araç firmasının yatırım yapmak istediği müjdesini verdi.

Toplantıda ocak ayına kadar yatırım kararının verileceği belirtilirken, yatırımın limanı olan bir kente yapılmasının yüksek olasılık olduğu vurgulandı. Kulislerde Çinli şirketin Türkiye’nin kuzeyinde bir kentte yatırım yapacağı konuşulurken, bazı parti kaynakları ise firmanın Çinli dev şirket Chery, yatırım yapılacak kentin ise Samsun olduğunu iddia etti.

Kacır’ın toplantıda, “Yerli araç üretimimiz varken, Çinli araç firmaları neden ülkeye sokuluyor” eleştirilerine de cevap verdiği ifade edildi. Kacır, bu görüşe katılmadığını, yatırımlara izin verilmezse, firmaların Polonya, Letonya gibi ülkelere kaçacağını ve Türkiye’nin yine pazar olarak kalacağını kaydetti. Ayrıca Kacır, Togg’un kısa bir sürede 40 bin araç piyasaya sürdüğünü, bu rakamlara Tesla’nın bile 4-5 yılda ulaştığına dikkat çekti. Türkiye’nin İHA üretiminde dünyada bir numara olduğunu söyleyen Kacır, güneş paneli, ticari araçlar ve beyaz eşya üretiminde ise Avrupa’da bir numara olduğuna dikkat çekti.