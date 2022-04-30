Çiftçiler akademili oluyor

Gençlere yönelik tarım ve hayvancılıktaki istihdamı TAHAP Akademi ile artırmak isteyen Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, bu alana heves duyan, iş olarak edinmek isteyen herkese verimli tarım ve hayvancılığın eğitimlerini akademik kadro ve sahada deneyimli çiftçiler ile verecek. TAHAP Akademi’nin Türkiye’de bir çok ilke imza atacağını söyleyen Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, “Tarımda hem alanında uzman akademik kurul hem de alaylı, sahada yüksek tecrübeye ulaşmış kişilerle verilecek eğitimler ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğiz” dedi.

Mustafa Sarıoğlu,

TARIMI SEVEREK ÜRETECEKLER

Gençlerin köy hayatından, tarımdan ve üretimden soğutulduğunu belirten Sarıoğlu, “Türkiye’nin üretim yapmamasını isteyenlerin ekmeğine yağ sürüldü ancak biz TAHAP Akademi ile bu anlayışı tersine çevireceğiz. Akademide yürüteceğimiz eğitimler ile gençlere köy hayatını sevdirmeyi planlıyoruz. Bir işte başarılı olmanın sırrı o işi sevmektir ve gençlere TAHAP Akademi ile köy hayatını yeniden sevdireceğiz. Ekilmeyen arazilerin eğitimli bir şekilde ekilmesi başta olmak üzere, eğitimli hayvan ve arı yetiştiricisi gençleri akademimizden sahaya çıktığında ne yapacağını bilen, planlı ve verimli tarımı en sağlıklı şekilde uygulayan üreticiler olarak uğurlayacağız” şeklinde konuştu.

ÜRETMEK İSTEYENE DESTEK VERİLECEK

TAHAP Akademi’de eğitimlerini alan gençlerin tarım, hayvancılık ve arıcılık alanında üretim yapmalarına da destek vereceklerini söyleyen Sarıoğlu, “Gençlere, üretim yapmak isteyenlere; boş arazilerin kiralanmasından, ekipman yardımına kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gençlerimiz yeter ki üretmek istesin. Akademimiz ile daha sonrasında sahada her türlü çalışmayı yaparak gençlerin hem kendi gelirlerini elde etmesini sağlayacağız hem de dünyada kritik bir noktaya gelen gıda arzını ülkemiz özelinde artırmış olacağız” dedi.

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EKİLMEDİK BİR DÖNÜM TOPRAK KALMAYACAK

Türkiye’de şu anda 3 milyon hektar tarıma uygun fakat ekilmeyen arazi olduğunu ifade eden Sarıoğlu, “Uygun alanların tamamını gençlerimiz ile ekerek tarımda dışa bağımlılığı bitireceğiz. Her konuda kendi kendine yeten bir ülke olmak için adımlar atılırken biz de tarım alanında üzerimize düşeni yapacağız. Alanları doğru değerlendirerek ülkemizde ekilmedik tek karış toprak bırakmayacağız. TAHAP Akademiyi bayramdan sonra tüm detayları ile birlikte kamuoyu ile paylaşacağız. Akademimizin ilerleyen dönemlerde tarım ve hayvancılık üzerine eğitimler veren bir üniversite olması yönünde de planlarımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Destekler hesaba yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin dün üreticilerin hesabına yatırıldığını ifade etti. Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, desteklerin detaylarına ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, arılı kovan desteği 143 milyon 883 bin lira, bitki karantinası tazminatı desteği 10 milyon 827 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 812 bin 481 lira, çam balı telafi desteği 192 bin 300 lira, damızlık ana arı desteği 45 bin lira, düve alım desteği 688 bin lira, yangın ve selden zarar gören kovan desteği 136 bin lira olarak ödenecek. Destekten 66 bin 76 üretici yararlanacak.

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