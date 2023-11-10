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Ekonomi

Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destek: Ödemeler bugün hesaplarda olacak

170 milyon 548 bin liralık tarımsal destek bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada sulama sistemlerinin desteklenmesi için 131 milyon 31 bin 386 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 778 bin 714 lira, Uzman Eller Projesi kapsamında ise 7 milyon 737 bin 900 lira ödenecek.

Kenan Biter
Kenan Biter
15:04 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


Buna göre, toplam 170 milyon 548 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Bu kapsamda, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için 131 milyon 31 bin 386 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 778 bin 714 lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 7 milyon 737 bin 900 lira ödenecek.




#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Tarımsal destekleme ödemeleri
#Çiftçi
20 dakika önce
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