Ekonomi Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu

Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu destek, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi Veri Tabanı'na aylık olarak kaydettirenlere ödenecek

Haber Merkezi AA
Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.Tebliğle çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması, çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021-2022'de Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

  • Buna göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak.

Desteklemede bir kilo süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak

Destek, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) Veri Tabanı'na aylık olarak kaydettiren bir üretici ve yetiştirici örgütüne üye ya da ortak yetiştiricilere ödenecek. Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumuna satan üreticiler desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak.

  • Çiğ süt desteklemesinden yararlanacak işletme ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek. Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, süt üretimi yaptığı ayda, ürettiği süt miktarının tespiti için gittikleri yerin Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.

Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak. Destekleme ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine yapılması için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alacak. Çiğ süt desteğinde, üretici veya yetiştirici örgütlerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine yol açan örgütler, mağduriyetin giderilmesinden sorumlu olacak.

  • İdari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
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