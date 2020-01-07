Ekonomi Çikolata mekanları siparişe doymuyor
İŞ DÜNYASI

Çikolata mekanları siparişe doymuyor

Geçtiğimiz yıl fırtına gibi esen lokmacıların hızı kesilmişken, şimdilerde yeni gözdemiz butik çikolata mekanları oldu. El yapımı ve onlarca çeşit ürünün satıldığı yerlerin önünde kuyruk oluşuyor. Özellikle küçük girişimcinin yeni gözdesi olan çikolatacılar, hemen her semte yayılmış durumda.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran lokmacıların modası çabuk geçti ve yerini şimdilerde çikolatacılara bıraktı. Özellikle gençlerin rağbet ettiği ve Instagram paylaşımlarının olmazsa olmazı atıştırmalık tatlı rüzgarı waffle ile başladı, sonrasında lokmaya şimdi de butik çikolata mekanlarına yöneldi. Bunlar, mahalleden aşina olduğumuz çikolatacılardan daha farklı.

EL YAPIMI ÜRÜNLERİN ÖNÜNDE KUYRUK VAR

Çoğu özgün dekorlarıyla dikkat çekerken, el yapımı ürünlerle önce göze hitap ediyor. Artık yok öyle fındıklı, sütlü ve bitter ayrımı. Yüzlerce çeşidi görsel bir şölenle bulabilirsiniz. Tatlı komasına gireceğiniz bu yerlerin ünlü olanlarında uzun kuyruklar oluşuyor. Kadıköy’de Asuman, Beyoğlu’nda J’Adore, Florya’da Ch&Co, Çengelköy’de Maia gibi işletmeler son dönemin gözdeleri arasında. Gitmeyeni ve tabi ki sosyal medyada paylaşmayanı adeta dövüyorlar.

ÜNİVERSİTEDE BİLE BÖLÜMÜ AÇILIYOR

Tahmin edileceği üzere; bir şey moda olmaya görsün mantığı hemen işliyor. Yatırımcıların da gözdesi durumunda. Sadece büyüklerin değil, birkaç arkadaşın bir araya gelip açtığı mekanların sayısı giderek artıyor. Çikolata yapımını öğreten kurslara da ciddi bir talep söz konusu. Üniversitelerin bile ilgi odağı olmuş durumda. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, okullarında çikolata eğitimi verileceğini açıkladı.

Anlayacağınız beyaz yakalı

plaza çalışanının yeni hayali, kendi çikolata tasarımlarını sergileyeceği yerler açmak. Eğer bu kafelerde oturmak isterseniz, kişi başı fiyatlar ortalama 30 liradan başlıyor. Küçük bir kasede puding 20 lira ve yanındaki 10 liralık çay menülerden en basiti. İçecek olarak kahve alırsanız rakam daha da yükseliyor. İsterseniz hediyelik kutu yaptırabilirsiniz, 60 gramlık bitter çikolata için 20 lirayı gözden çıkarmalısınız.

PİYASANIN 5 KATI FİYAT

Kıyaslama yapmanız adına market raflarında 60 gramlık çikolata fiyatının ortalama 4 lira olduğunu hatırlatalım, yani 5 katı bir fark söz konusu. 250 gramlık el yapımı ürünler için 70 lira ödemelisiniz. Memleketin her yerini sarmaya başlayan bu akım şimdilik iyi yolda. Muhtemelen hızlı tüketim kültürü içinde yerini birkaç yıla yeni girişim alanlarına bırakacak. Aslında bu tarz işlerin sırrı, sunulan hizmet veya seçeneklerden ziyade size vaad edilen yaşam tarzında yatıyor. Bir ürün gidiyor yerine yenisi geliyor. Güneşin altında değişen bir şey olmuyor. Güzel bir dekor, sosyal medya paylaşımları. Sonrası üç beş masa ve sen.

Sana bir yaşam tarzı vaad ediyor

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Aslında yiyecek ve içecek sektöründeki bu pazarlama anlayışı dünyaca ünlü kahve dükkanlarıyla başladı. Starbucks gibi yerlerde, önünde bilgisayarı, son teknoloji kulaklığı ve elinde karıştırdığı latte’sinden tanıyoruz onları. Hemen herkes aynı pozları verince, işin tadı kaçtı.Tüketim kültürü de kendine yeni bir hikaye aradı. Şimdilerde yeni ilgi alanımız, küçük butik kafeler. Sadece bizim zevkimize hitap ettiğini sandığımız ürünlerle mutlu mesut birkaç saat geçiriyoruz. Buralarda kendimizi özel hissedip biraz da bohem takılarak sonra kendi gerçeğimize dönüyoruz. Yani akbil basıp Metrobüste boş yer bulamaya çalışan yurdum insanına dönüşüyoruz.

İŞİN SIRRI NEREDE?

Fotoğraf: Arşiv

İşin formülüne gelince naçizane bir karışım hazırlayalım. Öncelikle mekan. Bahsettiğimiz gibi özgün tasarıma sahip olan küçük bir dükkan açmalısınız. Burada müşteriye ‘Sen özelsin’ mesajını vermeniz çok önemli. İkinci olarak Cihangir, Kadıköy, Bakırköy, Etiler, Bebek, Çengelköy gibi bölgeleri seçmelisiniz. Diğer semtlerde ya işlek bir cadde ya da üniversite kampüslerinin çevresinde olmalısınız. Üçüncü sırada lezzet var. Kaliteli bir içerik ve tasarım ürünleriniz olmalı, mümkünse minimalist ve şirin görünsün. Sonrasında yoğun bir sosyal medya odaklı tanıtıma başlamalı ve ürün fiyatlarını biraz yüksek tutmalısınız.

GİRİŞİMCİNİN YENİ GÖZDESİ

  • Dilek Akgül
  • Aksaray’da KOSGEB’den aldığı 50 bin liralık destekle imalathane açan Dilek Akgül’ün, şehir temalı yaptığı çikolataları yoğun ilgi görüyor. Çocukları için 5 yıl önce evinde katkısız çikolata yapımına başlayan Akgül, bugününü gururla anlatıyor: “İstanbul ve Ankara ve çevre illerden sosyal medya aracılığıyla insanlar çikolata istiyor. Özel ürünlerin fiyatları 15 lira ile 25 lira arasında değişiyor. Sütlü çikolatanın kilogram fiyatı 75 lira. Özel hurmalı, incirli ve cevizli olanların fiyatı ise 100 ile 110 lira civarında.”

Çikolatalar bisiklet kullanılarak üretiliyor
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Bu fabrika dünyanın en lezzetli üretimlerinden birisini gerçekleştiriyor. Hem de üretim aşamasında son teknoloji makineler yok. Üretim sürecinin büyük bir bölümü klasik yöntemlerle ve insan eliyle yürütülüyor.
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Fabrikanın bulunduğu ülke ise dünyanın en büyük kakao çekirdeği yetiştiricilerinden birisi olan Fildişi Sahili...
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Mon Choco markasıyla el yapımı çikolatalar üreten fabrikanın merkezinde ise bir bisiklet bulunuyor.
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Bu bisikletin görevi ise kakao çekirdeklerini öğütmek ve işleme...
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Bisikletin haznesine dökülen kakao çekirdekleri, operatörün pedalı çevirmesiyle bir kakao macununa dönüştürülüyor.
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Operatör, bisikletin başında otururken bir yandan kakao çekirdeklerini atarken bir yandan da pedalları çeviriyor.
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Bisikletin gidonun önünden atılan çekirdekler yan taraftaki küçük kazanda karıştırılarak kıvamlı bir çikolataya dönüşüyor.
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Fabrikanın kurucusu olan 40 yaşındaki Fransız ve Lübnan asıllı girişimci Dana Moureh, lezzetiyle nam salmış çikolatasının sırrını sadece kakao ve şekerden üretilmesine bağlıyor.
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Çikolatanın tarifini de veren Moureh, yüzde 70 kakao, yüzde 30 kahverengi şeker olarak açıkladı. Çikolatada herhangi bir kakao yağı ya da bir başka yağ türü bulunmuyor.
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Çikolatalar, bölge halkının satın alabileceği fiyatlarda satılıyor. Bir çikolta barının fiyatı 1500 Fİldişi Sahili Frankı yani yaklaşık 2 buçuk dolar ediyor...
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Fildişi Sahili'nde bisiklet kullanılarak üretim yapan organik çilkolatacı
Çikolatalar bisiklet kullanılarak üretiliyor
Fildişi Sahili'nde bir çikolata fabrikası bisiklet kullanılarak organik ve ekolojik çikolata üretimi iddiasıyla büyük ilgi topluyor.


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