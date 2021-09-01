Ekonomi Çimentoya fahiş fiyat soruşturması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çimentoya fahiş fiyat soruşturması

Rekabet Kurulu, salgın sürecinde fiyat artışlarını takibe aldı. Çimento sektöründe kartel iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, “Çimento sektöründe bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor Bununla ilgili web sitemizde 20 Nisan'da bir duyuru yayımladık” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çimentoya fahiş fiyat soruşturması
Birol Küle

Tarımsal girdiler ve diğer bazı tüketici ürünleri ilgili bir soruşturmalarının da gündemlerinde olduğunu kaydeden Küle, “Yine Kovid-19 sürecinde temel ihtiyaç ürünleri ve organize perakende başta olmak üzere, yoğun şikayetler sonucu başlatılan dosyalar da önümüzdeki aylarda nihai karara dönüşecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadesini kullandı. Kurumun ceza uygulamasının oransal ve mutlak olarak arttığını, bunda tespit kapasitesinin artmasının da etkili olduğunu belirten Küle, “Dosya sayımız artarken başta gelen sektörler şunlar oldu: Hızlı tüketim ürünleri, organize perakende, çimento, gıda, otomotiv, gübre, liman hizmetleri, dijital hizmetler, tıbbi cihaz, lojistik, emtia ve istihdam. Her bir sektör, toplumsal refah için ciddi önem arz eden sektörler” ifadelerini kullandı.

REFORM KAÇINILMAZ OLDU

Küle, piyasalarda yaşanan sorunlar için reformların da kaçınılmaz hale geldiğini kaydederek “Önümüzdeki birkaç yılda çok ciddi ve karmaşık bir politika reform süreci toplumları bekliyor” dedi. Kendilerinin de bu alandaki çalışmalarının sürdüğünü bildiren Küle, “Sektör incelemelerimiz, mevzuat çalışma gruplarımız ve yeni uygulamalarımızla bu yıl bitmeden reformların bazılarını paydaşlarımızın da daha net anlaması için paylaşacağız” diye konuştu.

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