Ekonomi Çin Teslaya vergi muafiyeti uygulayacak
OTOMOTİV

Çin Tesla'ya vergi muafiyeti uygulayacak

Çin Sanayi Bakanlığı, ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Çin’de üretilecek olan Model 3 aracına vergi muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Tesla Model 3
Tesla Model 3

Tesla Çin’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Çin’de üretilen Tesla Model 3 araçları vergi muafiyeti için Çin Sanayi Bakanlığı’ndan onay aldı. Teslimatlar YAKINDA” denildi.

Aralık ayı başında bakanlık, Şangay’da üretilen Model 3 aracını devlet sübvansiyonu uygulanması önerilen araçlar listesine aldığını açıklamış, Tesla da Kasım ayında söz konusu modelin teslimatının Ocak 2020’de başlamasının beklendiğini duyurmuştu.

Bunun yanında son veriler, Çin’in Kasım ayında ABD’den rekor düzeyde 2.6 milyon ton soya fasulyesi satın aldığını gösterdi. Söz konusu gelişme, iki ülke arasında varılan geçici ticaret anlaşmasının ardından ithalatın hızla arttığına işaret ederken, anlaşma kapsamında Pekin ABD’den tarım ürünleri satın alımını gelecek iki yıl içinde 32 milyar dolara çıkarma sözü vermişti.

  • Kasım ayında ABD’nin tarım ithalatı artmasına rağmen, Brezilya’nın da aynı dönemde Çin’e 3.9 milyon ton soya fasulyesi sattığı belirtildi.

ABD’nin henüz Çin’in en büyük tarım ürünleri sağlayıcısı Brezilya’yı geçemediğine işaret eden veriler, Çin’in bu dönemde soya fasulyesi ithalatının yıllık bazda yüzde 53.7 arttığını gösterdi.

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