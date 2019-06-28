Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Çıraklık yapmadan usta olamazsınız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çıraklık yapmadan usta olamazsınız

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Çıraklığını yapmadığınız işin ustası olamazsınız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu
​​Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu

"Patronca Sohbetler" etkinliğinde konuşan Orakçıoğlu, 1970'li yılların ikinci yarısında satılmayan seri sonu gömlekleri satmaya çalıştığını, günde 1-2 tane sattığını, bazen de satamadığını, kalabalık yerlerde ise günde 5-6 gömlek sattığını anlattı. Orakçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim başlangıcım 1986'da Osmanbey'de Samanyolu Sokak'taydı. İstanbul, o zamanlar daha çok yağmurluydu. Bir gün kendime ait bir araba ile sahil yolunda... Aracın ya benzini bitti ya da silecekleri koptu.Çaresizlik içerisinde arabayı ittim. O zaman 'İstanbul seni yeneceğim' diyerek arabaya bir tekme attım."

15 YILDIR MARKA DERSİ VERİYORUM

  • Orakçıoğlu, 2001 krizinde Las Vegas'ta olduklarını, orada tekstil sektörü ile ilgili en büyük fuara katıldıklarını ve çok güzel siparişler aldıklarını ifade ederek, "Türkiye'ye geldik. 16 Şubat'tı, 19 Şubat'ta ise 2001 krizi oldu" şeklinde konuştu. Kendisini en çok etkileyen konunun "Hocam" denilmesi olduğunu belirten Orakçıoğlu, "Çünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nde 15 yıldır marka yönetimi dersi veriyorum. Akademisyen kimliğim var" dedi.

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