Çok sayıda ülke sıraya girdi: Milli gemilerin ihracat yolu açık

"Kardeş bir ülkede olmanın avantajı var elbette ama bambaşka bir çalışma kültürü, bambaşka sıcaklıklar, çalışma ortamları... Buna alışmak biraz zaman aldı. Burada hızlı hareket ederek aslında orada yerel bir ekip kurduk. Orada 14-15 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibimiz bilfiil üretimin içinde. Sadece kontrol edip tamam olmuş diyen bir ekip değil. Bilfiil elleri kirleniyor, çalışıyor ve mücadele ediyorlar. Bunun katkısı çok oldu oradaki projenin ilerlemesine. Başlarda çok soru işareti vardı. 'Türkiye'de yapmak kolay, alıştığınız ortam, Pakistan öyle değil deniliyordu'. ASFAT olarak her gemiyi zamanında indirdik, çok yakın zamanda BADR gemimiz ilk liman kabul testini de başarıyla tamamladı. Bu zor ama diğer ülkeler için referans.