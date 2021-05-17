Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yönelik yeni destekleri açıklayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yönelik yeni destekleri açıklayacak

"Tam kapanma" tedbirlerinin ardından Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler açıklaması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yönelik yeni destekleri açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye, 2020 yılı mart ayından bu yana etkisi altında bulunduğu Kovid-19 salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

Kovid-19 ile mücadelesinde bir yandan aşılama çalışmalarını sürdüren Türkiye, virüs yayılımının başlangıcından beri bir dizi tedbiri de hayata geçirdi. Bu kapsamda Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü başlayan ve bu sabah sona eren "tam kapanma" tedbirleri uygulandı.

"Tam kapanma" tedbirlerinin ardından Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemine girdi.

'Tam kapanma' sona erdi 'kademeli normalleşme' başladı
KORONAVİRÜS
'Tam kapanma' sona erdi 'kademeli normalleşme' başladı

Salgın sürecinde toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini uygulamaya alan Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçişle yeni destek paketlerinin açıklanması gündemde.

Alınan tedbirler dolayısıyla sıkıntı yaşayan kesimleri rahatlatıcı destek paketleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün de Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler vermesi bekleniyor.

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