Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de

Cari denge haziran ayının ardından eylülde de dış ticaret açığındaki daralmanın desteğiyle fazla verdi. Cari işlemler hesabında 1 milyar 876 milyon dolarla son 2 yılın en yüksek fazlası oluştu. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki ayda 7,3 milyar doları bulan iyileşmenin süreceğini söyledi.