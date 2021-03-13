İlk 10 için 10 hedef

Türkiye’nin istihsal mücadelesini, istikbal ve istiklal mücadelesi kadar önemli gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin kamudan özel sektöre kadar birçok alanda yeni reformları açıkladı. Haliç Kongre Merkezi’nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’na yeni ekonomik yol haritasını açıklayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz. İnşallah bu yol haritasını milletimizle, kurumlarımızla, iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz.

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OYNAT 00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Vergi muafiyeti reform paketimizde yer alıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi gelirlerinden, gayrimenkul satışına ve akaryakıt kaçakçılığına kadar çok sayıda alan için düzenlemeler içeren ekonomi reform paketinin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salgın döneminde esnafımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz. 850 bin esnafımızı gelir bildiriminden muaf tutuyoruz. Dar gelirli küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti reform paketimizde yer alıyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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TOPLUMUN REFAHI ARTACAK

Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle o günlerin çok yakın olduğuna yürekten inanıyoruz. Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak istikamette gerçekleşmesi olmazsa olmazımızdır. Reformların omurgasını makro ekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor.

MALİ DİSİPLİN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ

Makro ekonomik istikrar kapsamında kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık. Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık. Son 18 yıldır hep olduğu gibi önümüzdeki dönemde de güven ve istikrara dayalı mali disiplin en temel önceliğimizdir.

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İkide bir ‘fiyat istikrarı, fiyat istikrarı’ diyorlar ya biz onu atıp bir kenara koyduk. Yeni dönem dört temelin üzerinde bina edilecek. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu özel iş birlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları şimdi bu dönemde hayata geçiriyoruz.

HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON

Bir önceliğimiz de enflasyonla mücadele. Hedef tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmak. Gıda Komitesinin politikalarını şekillendirebilmesi ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak erken uyarı sistemi kuruyoruz. Sistemin getirdiği anlık veri akışıyla karar alma hızımız artacak. Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirip gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının yer alacağı komite, enflasyonla mücadelede etkinliği artıracak.

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Recep Tayyip Erdoğan

Reformların 10 amacı

1. Temel öncelik, güven ve istikrara dayalı mali disiplin.

2. Fiyat istikrarının güçlendirilmesi.

3. Finansal sektör güçlendirilecek.

4. Cari açıkla etkin mücadele.

5. İstihdamı artırıcı adımlar atılacak.

6. Şeffaf, hesap verebilir ve güçlü kurumsal yönetim çerçevesi oluşturulacak.

7. Üretken yatırımlar güçlü şekilde teşvik edilecek.

8. İç ticarette rekabetçiliği artıracak, ticareti kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçecek.

9. Dijital piyasalarda adil rekabetin geliştirilmesi için kanun teklifi hazırlanacak.

10. Tüketicinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, piyasa gözetimi ve denetiminin güçlendirilmesi.

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850 bin esnafa vergi müjdesi

-Harcama disiplini konusunda öncelik bütçe politikalarına verilecek, şeffaflık ve hesap verebilirlik artırılacak.

-Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcamalar sınırlandırılacak.

-Mahalli idarelerde mali disiplin güçlendirilecek.

-Döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payı düşürülecek. Borçlanmada Türk lirası cinsi senetler kullanılacak.

-Dar gelirli küçük esnafa yönelik bir vergi muafiyeti getirildi. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak.

-Vergi cezalarında uzlaşma kapsamı genişletilecek. 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatılacak.

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-Mükellef memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için “Dijital Vergi Asistanı” sistemi devreye alındı.

-Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçilecek.

-Kamu Özel İşbirliği Kanunu çıkarılacak.

18 yaş altındakiler BES’e girebilecek

-Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kurulacak.

-Bireysel Emeklilik Sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

-Cari açıkla mücadelede 3 temel politika uygulanacak. İlk öncelik yapısal cari açık, ikinci öncelik ihracatın tabana yayılması ve üçüncü olarak sanayide yeşil dönüşümü desteklemek.

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-Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ve Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

-İŞKUR desteklerinde revizyona gidilecek.

-Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla yeni bir destek modeli getirilecek.

-Firmalara istihdam desteği verilecek. Firmalar istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek.

-Dijital paranın ekonomik ve hukuki alt yapısı oluşturulacak.

-Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Finansal İstikrar Komitesi kuruldu.

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EKONOMİ Ezber bozan adımlar