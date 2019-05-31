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Ekonomi Dağlarda mendık otu topluyorlar
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İŞ DÜNYASI

Dağlarda mendık otu topluyorlar! Mendık otu nedir?

Dağlarda mendık otu topluyorlar

Muş'ta yüksek dağ eteklerinde yetişen mendık otu toplanmaya başlandı. Yörede turşu ile ev yemeklerinde kullanılan mendık otu pazarda kilogramı 5 ile 7 TL arasında satılıyor.

Haber Merkezi DHA
Muş'ta vatandaşlar dağlardan mendık otu topluyor.
Muş'ta vatandaşlar dağlardan mendık otu topluyor.

Havaların ısındığı Muş'ta yöre halkı hem gelecek kış için yapacakları turşularda kullanmak hem de pazarda satmak üzere mendık otu toplamaya başladı. Yüksek kesimlerde ve dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen mendık otu kesici aletlerle toplanarak çuvallarda muhafaza ediliyor.

Topladıkları mendık otunu evlerine götüren vatandaşlar, ihtiyaçları kadar olanı saklarken fazlasını pazarda satışa sunuyor.

DHA
Mendık otu pazarda kilogramı 5 ile 7 TL arasında satılıyor.

Mendık otunun kilogramını 5 ile 7 TL arasında sattıklarını belirten Hüsamettin Zeren, "Topladığımız otu evde haşlayıp, yemeklerde kullanılmak üzere hazırlıyoruz. Kış mevsimi için de mendık otu ayırıyoruz" dedi.

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