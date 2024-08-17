Dağları yırtıp petrol çıkardık

Türkiye’nin en önemli enerji keşiflerinden biri Gabar Dağı’nda yaşanırken, bir zamanlar terörle anılan Şırnak kısa sürede atılan önemli adımlar sayesinde terörden temizlendi ve petrol üssü bir şehre dönüştü. Ekonomik değerinin yanında bölgenin kaderini de değiştiren keşif, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını da sona erdirecek kilometre taşlarından biri haline dönüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'nda petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı genç mühendisleri, bir dönem terörle anılan memleketleri Şırnak'ta yaşanan büyük dönüşümü paylaştı.

ESMA'NIN ŞEHADETİNE ŞAHİTLİK ETTİM

Bölgede petrol üretim çalışmalarında görev alan Şırnaklı mühendisler, bir zamanlar terörle anılan memleketleri için gece gündüz demeden alın teri döktüklerini vurguladı. Jeofizik mühendisi Murat Çakır, 2019'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevik'in şehadetine şahitlik ettiğini söyledi. Çakır, "Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım diyor ya şair, biz gerçekten bu dağları yırttık, bu dağların bağrını deldik. Bu dağların bağrından o petrolü yeryüzüne çıkarttık. Bunu biz halkımıza, milletimiz sunduk. İlk keşif kuyumuzun isminin Şehit Esma Çevik olması benim için ve kurum için özel bir anlam ifade ediyor. Benim için özel anlam ifade etmesinin sebebi Esma Çevik şehit olduğu gün orada olmam, yanında olmamdı. Kendisinin şehadetine şahitlik ettim" ifadelerini kullandı.

YAKTIĞIMIZ MEŞALE DAİMA ALEVLENECEK

Bakan Bayraktar, keşfin, bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı olduğunu söyledi. Bayraktar, “Gabar'da yaktığımız bu meşale, milletimizin gücüyle daima alevlenecek. Geleceğimiz için yerli kaynaklarımızı milletimize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından Gabar'da yürütülen petrol üretim çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

ŞIRNAK ARTIK GÖÇ ALIYOR

Gabar'da sürdürülen çalışmalarda yer alan elektrik-elektronik mühendisi Lokman Üstün ise, deneyimlerini, şu sözlerle paylaştı: “Şırnak'ın bir zamanlar göç veren bir memleketti. Ben Şırnak'ın evladıyım. Şırnak'tan Gabar'a bakarken belirsizlik vardı, huzursuzluk vardı ama bu proje sayesinde şu an Şırnak'tan Gabar'a bakarken mutluluk var, ay yıldızlı bayrağımız var. Bir zamanlar göç veren Şırnak'ımızın, göç alan bir konuma gelmesi hem bölge hem Türkiye için büyük kazanç.”

Babam burada gazi olmuştu

Laboratuvar görevlisi Meryem Ertaş da, “Gabar'da çalışmak, kendi topraklarınızda çalışmak benim için ve aslında memleketimiz için büyük bir sevinç kaynağı” görüşünü paylaştı. Babasının Gabar’da gazi olduğunu belirten inşaat mühendisi Nedim Şen, “Ben gazi çocuğuyum. Babam Gabar'da yaralandı, burada gazi oldu. Bugün, büyük şehirlerde gördüğünüz konforlu yolları artık Gabar'da da görebiliyorsunuz. Gabar'da son derece konforlu ve güzel yollar inşa ediyoruz” diye konuştu.











