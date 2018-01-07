Dar gelirli hastaya ücretsiz termal

Jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada 7’nci Avrupa’da ise; birinci sırada yer alan Türkiye, bu pastadan daha fazla pay almak için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok hastalığın tedavisinin yanı sıra, iyi bir dinlenme ihtiyacına da cevap veren termal tesislerine ilgi artıyor. 46 ilde 267 civarında kaplıca tesisinin bulunduğu ülkemizde, bu alanda yılda 691 milyon dolarlık gelir elde ediliyor. Senede 60 bin yabancı, 2 milyon yerli turistin çekildiği sektörde; ilk sırada Afyon yer alıyor. Afyon’u sırasıyla diğer iller takip ediyor.

14 İŞLETME DAHA EKLENDİ

Sağlık Bakanlığı bu zenginlikten dar gelirli hastaların ücretsiz olarak daha fazla faydalanması için listeyi genişletti. Yapılan muayeneler sonrasında kaplıca tedavisine gönderilen dar gelirli ve işsiz hastaların ücretsiz olarak yararlandığı kaplıca tesis sayısı yeni yıl itibarıyla artırıldı. Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) yararlanan fizik tedavi hastalarına hizmet veren işletme sayısını Ocak ayı itibariyle 240’tan 254’e yükseltti.

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ÖDEME BAKANLIKTAN

Sağlık Bakanlığı’ndan işletme izni almış Yozgat’tan Yalova’ya, Bursa’dan Kahramanmaraş’a, Afyonkarahisar’dan Kırşehir’e kadar ülkenin dört bir yanında hizmet veren 254 kaplıca tesisinin kapısı işsiz hastaların tedavisine ücretsiz olarak açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tedavi bedelinin devlet tarafından ödendiği kaplıcalarla ilgili bir duyuru yayınlayıp kaplıca listesini güncelledi. Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor.

Listedeki tesis sayısı 254’e çıkarıldı

SİGORTASI OLAN YARARLANABİLECEK

İlgili düzenlemde "Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller devlet tarafından karşılanmaz. Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri kurumumuzca ödenmektedir” ifadeleri yer aldı.

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SAĞLIKTA GÜZEL SONUÇLAR ALINIYOR

Konuyu değerlendiren Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi (THTC) Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Sağlık Bakanlığı’nın bu girişimini 'takdire şayan bir adım' olarak niteledi. Vatandaşın hastalık öncesi sağlıklı yaşaması ve termal kaplıcaları kullanmasının önemine işaret eden Çakmak, sağlıklı yaşam ve önleyici tedbirlerin alınmasının önemli olduğunun altını çizdi. Çakmak, fizik tedavi ve rehabilitasyon kür merkezlerini kullan hastaların termal zengin mineral kaynakların desteği ile teknolojinin birleştirilmesi sonucu çok güzel sonuçlar alındığını belirtti.

Bu kür merkezlerine örnek olarak; Afyon, Karahayıt, Çeşme’yi işaret eden Çakmak, “Bu tür merkezlerin ülkemizde varlığını sürdürmesi ve gelişmesi için Sağlık Bakanlığı’nın aldığı bu karar çok önemli” dedi. Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımıza hizmet verilirken aynı zamanda uluslararası hasta potansiyele de hizmet edilecek. Böylece 2023 için hedeflediğimiz 2 milyon sağlık turistiyle 20 milyar dolara rakamına daha hızlı ve daha kolay ulaşacağız” diye konuştu. Çakmak, bu kararnameyle birlikte işletmeleri ayakta tutacak uygun ödeneklerin çıkarılmasını da ümit ettiklerini ifade etti.