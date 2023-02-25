|
Reklam
Reklam
Ekonomi

DEGÜDER Başkanı açıkladı: Bina güçlendirme maliyeti ne kadar?

Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında bina güçlendirme maliyetinin ne kadar olduğu ve başvurular rağbet görmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 44 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Oturdukları şehirlerde önlem almak isteyen vatandaşlar ise deprem riski olan binalara güçlendirme çalışması için başvuru yapmaya başladı. Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, bina güçlendirme maliyetini ortalama fiyat olarak açıkladı.

15:35 . 25/02/2023 Cumartesi
Diğer
Arşiv

Arşiv

Bina güçlendirme maliyetinin ne kadar olduğu, Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerinin ardından merak edilmeye başlandı. Daire sahipleri evlerini olası deprem felaketine karşı koruma altına almak için bina güçlendirme maliyet oranlarını araştırıyor. DEGÜDER Başkanı Türkkan, bina güçlendirme maliyetinin ortalama ne kadar olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Bina inceleme başvuruları arttı

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından birçok yıkım meydana geldi. Vatandaşlar yaşadıkları binanın dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Belediyelere bina inceleme başvurusunda bulunan binlerce vatandaş bir yandan da oturdukları binaların olası bir depreme karşı nasıl güçlendirilebileceğini sorguluyor.

Binaların yüzde 70'i kurtulabilir

NTV'nin haberine göre; Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, "Karbonfiber bildiğiniz bir kumaş şeklinde kolonun etrafına sarılarak epoksi ile yapıştırılarak sarılan bir malzeme demirden on kat daha güçlü malzemeler. Dolayısıyla onunla sardığınız zaman deprem sırasında bu kolonun parçalanmasını veya bundan dolayı çökmesini engellemek mümkün. Ülke geneline baktığımız takdirde toplam yapı stoğumuzun yüzde 75'nin riskli alanda olduğunu hep birlikte biliyoruz artık. 10 milyon veya 8 milyon bir bina stoğu varsa elimizde ve bunlarda risk taşıyorsa bunların çok rahatlıkla yüzde 60'ı yüzde 70 güçlendirme ile kurtulabilir. Önce kolon içerisindeki donatılar tespit edildi ve donatılardan sonra demir olmayan bölgeden karotlar alındı. Sıyırmalar yapıldı, temelle ilgili analizler yapıldı. Zeminle ilgili etüt yapıldı. Bu bina da güçlendirilecek bir bina olarak projelendirildi" dedi.

Daire başına ortalama 250 bin lira

Bina güçlendirmenin maliyetini de açıklayan Türkkan şunları söyledi; "Güçlendirmenin kendisi aşağı yukarı daire başı 250 bin TL mertebesinde tamamlanmış olacak. Ancak vatandaş burada bu çalışma yapıldıktan sonra doğramalarını da değiştirmek istiyor. Yerdeki parkesini değiştirmek istiyor. Bununla ilgili de daire başı 100-150 bin TL'lik ilave maliyet geliyor. İnsanlar da bu işin sonunda sağ salim dışarı çıkabilir. Belki bina hasar görür ama insanlar sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir." Buna göre; Bina güçlendirme maliyeti daire başına ortalama 250 bin TL civarında yer alıyor.



#DEGÜDER
#Sinan Türkkan
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
DEGÜDER Başkanı açıkladı: Bina güçlendirme maliyeti ne kadar?
Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı
Bakan Kurum, Hatay'a yaptığı ziyarette havadan ve karadan incelemelerde bulundu
'Bebek zannettik süs köpeğiymiş'
Artvin'de heyelan anı kamerada
İsveç İstihbarat Teşkilatı: Terör örgütü PKK/YPG İsveç'te finanse ediliyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.