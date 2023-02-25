DEGÜDER Başkanı açıkladı: Bina güçlendirme maliyeti ne kadar?

Bina güçlendirme maliyetinin ne kadar olduğu, Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerinin ardından merak edilmeye başlandı. Daire sahipleri evlerini olası deprem felaketine karşı koruma altına almak için bina güçlendirme maliyet oranlarını araştırıyor. DEGÜDER Başkanı Türkkan, bina güçlendirme maliyetinin ortalama ne kadar olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Bina inceleme başvuruları arttı

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından birçok yıkım meydana geldi. Vatandaşlar yaşadıkları binanın dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Belediyelere bina inceleme başvurusunda bulunan binlerce vatandaş bir yandan da oturdukları binaların olası bir depreme karşı nasıl güçlendirilebileceğini sorguluyor.

Binaların yüzde 70'i kurtulabilir

NTV'nin haberine göre; Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, "Karbonfiber bildiğiniz bir kumaş şeklinde kolonun etrafına sarılarak epoksi ile yapıştırılarak sarılan bir malzeme demirden on kat daha güçlü malzemeler. Dolayısıyla onunla sardığınız zaman deprem sırasında bu kolonun parçalanmasını veya bundan dolayı çökmesini engellemek mümkün. Ülke geneline baktığımız takdirde toplam yapı stoğumuzun yüzde 75'nin riskli alanda olduğunu hep birlikte biliyoruz artık. 10 milyon veya 8 milyon bir bina stoğu varsa elimizde ve bunlarda risk taşıyorsa bunların çok rahatlıkla yüzde 60'ı yüzde 70 güçlendirme ile kurtulabilir. Önce kolon içerisindeki donatılar tespit edildi ve donatılardan sonra demir olmayan bölgeden karotlar alındı. Sıyırmalar yapıldı, temelle ilgili analizler yapıldı. Zeminle ilgili etüt yapıldı. Bu bina da güçlendirilecek bir bina olarak projelendirildi" dedi.

Daire başına ortalama 250 bin lira

Bina güçlendirmenin maliyetini de açıklayan Türkkan şunları söyledi; "Güçlendirmenin kendisi aşağı yukarı daire başı 250 bin TL mertebesinde tamamlanmış olacak. Ancak vatandaş burada bu çalışma yapıldıktan sonra doğramalarını da değiştirmek istiyor. Yerdeki parkesini değiştirmek istiyor. Bununla ilgili de daire başı 100-150 bin TL'lik ilave maliyet geliyor. İnsanlar da bu işin sonunda sağ salim dışarı çıkabilir. Belki bina hasar görür ama insanlar sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir." Buna göre; Bina güçlendirme maliyeti daire başına ortalama 250 bin TL civarında yer alıyor.







