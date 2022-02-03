DEİK Başkanı Nail Olpak​: Gözümüz transit ticaret pastasında

Türkiye son geçen yıl dış ticarette önemli bir çıkış yakaladı. 225 milyar dolar ihracatla dikkat çeken Türkiye, transit ticaret pastasındaki payını arttırmayı hedefliyor. Küresel çaptaki büyüklüğü trilyon dolarla ifade edilen transit ticarette Türkiye’nin cazibesini artırmak için çalışma başlatıldı. Konunun önemini anlatan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Ticaret Bakanlığımız ile çalışmalarını başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile de görüştüğümüz süreçte, transit ticarette firmalara Türkiye’yi adres göstermek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

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TRİLYON DOLARLIK PASTA

İstanbul’da düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran DEİK Başkanı Olpak, çalışmanın detaylarına dikkat çekti. Olpak, “Bir ürünü yurt dışından alıp, başka bir ülkeye sattığımızı düşünelim. Yani ürün fiziki olarak Türkiye’ye hiç gelmeden, Türk bir firmanın organizasyonuyla bir ülkeden başka bir yabancı ülkeye satılıyor. Dünyada pek çok ülkede, transit ticaret alanında iş yapan firmalara vergide ek avantaj sağlanıyor. Örneğin daha az kurumlar vergisi alınması gibi. Özellikle Singapur ve İsviçre örneklerini iyi incelememiz lazım. Şu anda dünyadaki transit ticaretin büyüklüğü trilyon dolarlarla ifade ediliyor” dedi.

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DOĞRUDAN YATIRIM ÇEKECEK BİR ADIM

Türkiye’de de vergi avantajları sunulması ve yabancı şirketlerin Türkiye’de şirket kurmasını sağlamamız gerektiğini ifade eden Olpak, şu bilgileri verdi: “Doğrudan yatırımcı çekecek önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu iş modelini benimseyen çok iş insanımız var. Yurtdışında bir şirket kuruyor ve ticaretini oradan yönetiyor. Bu alanda atılacak adımlar ile Türkiye’ye çok ciddi ek kazanım sağlanacağına inanıyoruz.”

HER ÜLKEYE ÖZEL ÇALIŞMA

Ticari diplomasi faaliyetlerimiz kapsamında stratejik lobi faaliyetleri ile Türkiye’nin rekabet gücünü artırmayı ve Türk iş dünyasının, yurt dışındaki algısını pozitif yönde değiştirecek spesifik çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Olpak, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Japonya ve Hindistan’a bu yıl yoğunlaşacaklarını ifade etti. Olpak, “Almanya’daki ticari diplomasi faaliyetlerimizi başka bir boyuta taşımak üzere önemli bir stratejist ile anlaştık. İngiltere’de lobicilik anlamında bize büyük katkı sunacak bir grup ile çalışma hedefimiz var. Benzer bir çalışma hedefi de Fransa İş Konseyimizde yürütülüyor. Rusya, Japonya ve Hindistan ülkeleri de merceğimizde olacak ve bu 3 ülke için de benzer çalışmalar bir balı önemli hedefimiz” şeklinde konuştu.

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ABD’DE LOBİ İÇİN ETKİLİ BİR İSİMLE GÖRÜŞTÜK

Olpak, “Ticari diplomasinin anahtar disiplinlerinden biri de lobiciliktir. ABD ile ticarette stratejik önceliğe sahip 6 ana sektör belirlemiştik. Pandemi sürecinde de bu alanlara 2 yeni sektör daha ekledik. Ve şimdi de ABD’de, Türk iş dünyasının lobisini güçlendirecek yeni bir adım atıyoruz. ABD özelinde, Türk iş dünyamızı temsil edecek çok üst düzey bir isim ile çalışmaya başlayacağız. Türk iş insanlarımızın ABD’deki daimi yüzü olacak saygın bir isim ile görüşüyoruz” dedi.

BANKALARI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

Afrika başta olmak üzere, Türk bankacılığının aktif olmadığı bölgeler bir başka önemli alan olduğunu ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak, “Türk bankacılık sisteminin olduğu ülkelerde iş yapmak çok daha avantajlı oluyor. Bu kapsamda; hedef ülke ve bölgelerde Türk bankalarımızın şube açması için Hazine ve Maliye Bakanlığımıza önerilerimizi sunacağız” bilgisini verdi.

Enflasyon dünyanın ortak sorunu

Enflasyon şu anda bütün dünyanın ortak sorunu olduğuna dikkat çeken Nail Olpak, “Bütün ülkelerdeki en büyük risk yüksek enflasyon. Yüksek Enflasyondan elbette hiç mutlu değiliz ve bu yılı da yüzde 30 civarı bir enflasyon ortalaması ile kapatacağız gibi gözüküyor. Ancak sevindirici olan; şu an üretimde ciddi bir daralma söz konusu değil ve talepte de etkili bir azalma görmüyoruz. Hatta arz noktasında taleplere yetişmenin telaşı dahi söz konusu” dedi.

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Tedarik zincirini kopartmamak önemliydi

“Tedarik zincirini kopartmamak çok önemliydi” diyen Olpak, şöyle devam etti: “Biz tedarik zincirini kopartmadığımız için ihracatta 225 milyar dolara ulaştık. Üretimde çarkların hiçbir şekilde kesintiye uğramaması için azami gayret göstermeliyiz. Makine teçhizat yatırımlarındaki artış son derece değerli. Makine teçhizat yatırımının artması, talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Turizmde ciddi bir sıçrama bekliyoruz.”

Kur korumalıyla dövize akış durdu

Faiz ile dövizin seviye ve belirsizlik gibi iki farklı boyutu olduğuna belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, “En çok can yakanı ise belirsizliktir. Belirsizliğin olduğu bir ortamda, esas beklentimiz öngörülebilir olmaktır. Kurumlarda kur korumalı TL mevduata ciddi bir geçiş olacağını düşünüyoruz. Kur korumalı TL mevduat modeli ile bireysel yatırımda dövize akış durdu” dedi.