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Ekonomi

DELİ İHA

Yerli kamikaze insansız hava aracı DELİ, harp başlığıyla yapılan atış testlerini geçti. DELİ, şiddetli rüzgara rağmen intihar dalışlarını başarıyla yaptı.

04:00 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
DELİ İHA.

DELİ İHA.

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) DELİ, harp başlığıyla yapılan atış testlerini başarıyla geçti. Titra Teknoloji’nin 1,5 yıl önce başladığı DELİ Taktik Kamikaze Sistemi Projesi’nde sona gelindi. İlk kez Ekim 2022’de SAHA EXPO’da sergilenen elden atım sabit kanat kamikaze İHA için TÜBİTAK SAGE yüksek etki çapına sahip harp başlığı geliştirdi. DELİ’nin mühimmatla nihai kalifikasyon testi yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Konya-Karapınar’daki test sahasında gerçekleştirilen ve 3 gün süren testlerde, belirlenen hedeflere intihar dalışları yapıldı. Testlerde, ilk tanıtımda duyurulan 3,1 kilogram yerine 3,8 kilogramlık daha büyük harp başlığı kullanıldı. Katapultla

ve elle fırlatma suretiyle yapılan testlerde şiddetli rüzgara rağmen hedefler tam isabetle vuruldu. DELİ’nin bundan sonraki testlerinde anti zırh özelliğine sahip daha büyük mühimmatlar denenecek.



#DELİ
#İHA
#TÜBİTAK SAGE
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