Demir çelikte 20 milyon avroluk yatırım atağı

Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Çınar Boru’ya ait Çınar Çelik Servis Merkezi 20 milyon avro yatırım maliyetiyle devreye aldığı Rulo Asitleme Tesisi ile sektörde atağa geçti. 1978’den bu yana demir çelik sektöründe faaliyet gösteren şirket, bugün dev bir yatırımı daha tamamlamayı başardı. Yerel, bölgesel ve ülke çapında, yerli ve milli ekonominin, istihdamın ve katma değerli üretimin canlanması ülküsü ile faaliyet gösteren Çınar Boru, 21 Ağustos 2024 itibarı ile Rulo Asitleme Tesisi’nin resmi açılış törenini Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımı ile gerçekleştirdi.





TÜRKİYE’NİN İHRACATINA KATKI SAĞLAYACAK

Açılışta konuşan Bakan Bolat, “Bugün ülkemizin İSO 500 en büyük firma listesinde yer alan Çınar Boru Profil şirketinin yeni bir tesisi olan Çınar Çelik Rulo Asitleme Tesisinin açılışı için birlikteyiz. Metal sektöründe dünyada 8’inciyiz. Avrupa’da bazen 1’inci, bazen 2’nci sıradayız. Demir-Çelik ihracatımız 30 milyar dolar sınırına yükseldi. Bu sene demir-çelik üretiminde hem üretimde hem ihracatta yüzde 10’a yakın artış var. Tesis, kurulumu ve tam kapasite çalışması ile Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkıda bulunacak” dedi.





KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLE DIŞ TİCARETİ SIRTLAYACAĞIZ

Çınar Boru Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Çınar, katılımcılara teşekkür ederken, Çınar Boru Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulkadir Çınar ise, demir-çelik ürün gamında, daha nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlere yönelim sağlanarak Türkiye’nin dış ticaretine üst seviyelerde katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Çınar, ülke ekonomisi için azimle ve hevesle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.





300 BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞTI

Çınar Boru Genel Müdürü Ali Turan ise 20 milyon avro yatırım maliyeti olan tesisinin yapım sürecini ve özelliklerini özetledikten sonra tesisin çevre dostu olduğunu söyledi, Bu yatırımın 100 kişilik ek istihdam sağlandığını belirten Turan, Karadeniz Ereğli OSB’de faaliyet gösteren tesisin, çeşitli ebatlarda ve kalitelerdeki ruloların asitle temizlenmesi sonucunda elde edilen ürünlerin özellikle otomotiv, beyaz eşya, makine gibi sektörlerde kullanılacağını vurgulayarak, tesisin üretim kapasitesinin 300 bin ton/yıl olduğunu belirtti. Genel Müdür Turan, tesisin çevre dostu olduğunu vurgularken, “Modern teknoloji ile donatılmış çevre dostu tesisimizde kullanılan asitler, çevre teşviki kapsamında kurulan asit geri kazanım tesisinde temizlenerek yeniden kullanılmaktadır. Ayrıca tesisimizde kullanılan sular tamamen kapalı devre kullanılmakta olup çevre mevzuatına uygun minimum seviyede atık oluşmaktadır” İfadelerini kullandı.





En kaliteli ürünü en uygun fiyata sunacak

Düzenlenen açılış töreninin ardından Çınar Grubu’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Çınar Boru, Çınar Çelik ve Çınar Lojistik markalarının oluşturduğu Çınar Grubu olarak, kurucumuz Abdurrahman Çınar’ın düsturu ile en kaliteli ürün ile hizmeti, en kısa zamanda en uygun fiyata sektöre sunarken emeği geçen tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çınar Grubu; yatırımlarını, istihdamını ve sosyal sorumluluğunu artırmaya inançla devam edecektir.”











