Ekonomi Demir İpek Yolu faaliyette
DÜNYA EKONOMİSİ

Demir İpek Yolu faaliyette

65 ülke ve 3 milyar nüfusu etkileyecek ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesinin önemli bir aşaması İstanbul’da tamamlanacak. Demirden İpek Yolu olarak da bilinen hat üzerinden Avrupa’ya gidecek ilk yük treni 5 Kasım’da Marmaray’dan geçerek Avrupa’ya yol alacak. Marmaray’ı küresel ticarete açacak projeyle Türkiye’nin stratejik önemi daha da artacak.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Tek Kuşak Tek Yol projesi, küresel ticaret dengelerini değiştirecek. Pekin'den çıkan bir tren kesintisiz olarak Londra'ya ulaşabilecek. 65 ülke ve 3 milyarlık nüfus söz konusu hattın sağlayacağı refahı bekliyor. Proje, Çin'in dünyanın yeni süper gücü olacağı yol haritasını da çiziyor. Bu proje, hegemon güç olma yolunda ilerleyen Asya Devi’nin geleceği şekillendireceği ticari bir hat. Ülkelerin yeni rekabeti ise bu kuşak üzerindeki stratejik konumunu artırmak için olacak. Çünkü burada yatırım yaparak yer alamayan ekonomiler, bir anlamda kaybedecek.
Tek Kuşak Tek Yol projesi, küresel ticaret dengelerini değiştirecek. Pekin'den çıkan bir tren kesintisiz olarak Londra'ya ulaşabilecek. 65 ülke ve 3 milyarlık nüfus söz konusu hattın sağlayacağı refahı bekliyor. Proje, Çin'in dünyanın yeni süper gücü olacağı yol haritasını da çiziyor. Bu proje, hegemon güç olma yolunda ilerleyen Asya Devi’nin geleceği şekillendireceği ticari bir hat. Ülkelerin yeni rekabeti ise bu kuşak üzerindeki stratejik konumunu artırmak için olacak. Çünkü burada yatırım yaparak yer alamayan ekonomiler, bir anlamda kaybedecek.

1 trilyon dolarlık yatırımı ile 65 ülkeyi ve 3 milyarlık nüfusu etkileyecek ‘Tek kuşak, Tek Yol Projesi’nin önemli adımlarından birisi daha hayata geçiyor. Asıl amacı Asya’nın en doğusu ile Avrupa kıyılarını birbirine bağlamak olan projenin orta koridorunda bulunan demiryolu hattı, ilk trenin Çin’den yola çıkması ve sonrasında Marmaray'dan geçmesiyle fiilen başlamış olacak.

5 KASIM’DA TÜRKİYE’DE

Demirden İpek Yolu olarak da bilinen hat üzerinden Avrupa'ya gidecek ilk yük treninin 5 Kasım’da Türkiye’de olması bekleniyor. İlgili tarihte törenle karşılanacak olan tren, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya ulaşacak. China Railway Express, Çin'den başlayan yolculuğunu Hazar geçişli uluslararası ulaştırma güzergahı ‘Trans-Caspian International Transport Route (TITR)’ üzerinden gerçekleştirecek.

MARMARAY KÜRESEL TİCARETE AÇILIYOR

Terinin geçişiyle, güzergahın önemli duraklarından kabul edilen Marmaray’ın küresel ticarette kilit bir konuma gelmesi planlanıyor. İnşasında da planlandığı gibi Marmaray, ticari yük taşımacılığıyla bir toplu taşıma aracı özelliğinden daha fazlası olacak. China Railway Express, 5 Kasım'da, Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak da tarihe geçecek ve 21. yüzyıl ticaretinde yeni bir dönemi başlatmış olacak. Bu hamleyle beraber, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki etkinliğinin orta ve uzun vadede daha da artması bekleniyor.

SIRADA YAVUZ SULTAN SELİM VE BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ VAR

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altından geçen raylı sistem ve 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin tamamlanmasıyla Türkiye, yeni küresel ticaret yollarının kilit ülkesi konumuna geliyor. Yakın coğrafyada benzeri projeler olmadığı için Anadolu ve İstanbul geçişli hatlar, Çin ve Avrupa ticaretini hızlandıran ve maliyeti azaltan bir güzergaha dönüşüyor. 2013’te Çin tarafından ilan edilen ‘Tek kuşak Tek Yol Projesi' aynı zamanda dünya siyasetindeki ve ekonomisindeki değişen güç dengelerinin de yol haritasını sunuyor.

8 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

  • 2049 yılında tümüyle bitmesi beklenen Tek Kuşak Tek Yol Projesi kapsamındaki orta koridor, tarihteki İpek Yolu’na karşılık geliyor. Bu hattın yeniden canlanması için Çin ve bölge ülkelerinin 8 trilyon dolarlık yatırım yapması planlanıyor. Çin ve Türkiye arasındaki mutabakat uyarınca ticaret yolları için 40 milyar dolarlık bir bütçe öngörüldü. Yatırımlara her yıl harcanması planlanan miktar ise 750 milyon dolar civarında.

  • DEV PROJELER GELECEĞİN EKONOMİSİNE HAZIR

    Geç kalan ülkeler, gelecek yüz yılı şekillendirecek treni kaçıracağı için Türkiye; Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3 Katlı büyük İstanbul Tüneli gibi dev projelerle, kendine önemli bir yer edinmiş durumda. Marmaray’ın ardından diğer hatların da uluslararası ticarette kullanılmasıyla, ülke ihracatında ciddi sıçrama bekleniyor.

    TREN GEÇTİĞİ YERLERDE TÖRENLE KARŞILANACAK

    Trenin geçişi sırasındaki törene ilişkin detaylar, Kazakistan Demiryolları AŞ Başkan Yardımcısı Pavel Sokolov ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile değerlendirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki demir yolu hacminin geliştirilmesi ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu hattı üzerinden yapılan taşımacılığın canlandırılması için de mutabakata varıldı.

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