Demre Havalimanı turizmi uçurur

Bu yıl rekor üstüne kırmaya hazırlanan Türkiye turizminde yüzler gülüyor. 2019 yılının ilk 4 ayında Antalya’ya gelen yabancı turist sayısının 1.5 milyonu aştığını belirten Ela Quality Belek Resort Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, 2019 yılında 16 milyon turist bekleyen kentin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bu yıl için açıkladığı Türkiye geneli 50 milyon turist hedefinin üçte birini karşılayacağını söyledi.

2019 ATILIM YILI OLACAK

Gezgin, Özellikle Rusya ile ilişkilerin yeniden normalleşmesinin ardından 2018 yılında toparlanma sürecine girildiğini, 2019 yılında ise sektörün atılım yapabileceğine dikkat çekti. Gezgin, Türk Hava Yolları’nın, Londra, Berlin, Münih, Stockholm, Stuttgart, Moskova, St. Petersburg, Amman, Cidde, Cezayir, Tel Aviv ve Kuveyt gibi hedef pazarlara Antalya Havalimanı’ndan doğrudan uçuşlara başlamasının Antalya’ya gelen turist sayısını artıracağını ifade etti. Özak Global Holding olarak Demre’de tahsisli arazileri olduğunu, yatırımı başlatmak için bakanlığın Demre Havalimanı için harekete geçmesini beklediklerini anlatan Gezgin, “Proje başladığı an bizde otellerimizi yapmaya başlayacağız. Sadece bizim değil bir sürü yatırımcının tahsisi var. Çalışmayla yeni ve daha uygun fiyatlı bir tatil destinasyonu yaratılmış olacak” değerlendirmesinde bulundu. Ruslar’ın Demre’ye otobüsle Aya Nikola Kilisesi’ne 4 saatte gittiği bilgisini paylaşan Gezgin, “Ziyaretçiler Antalya’ya gelmişken Noel Baba’nın da mezarına gitmek istiyor. Oraya inanılmaz bir trafik var. Bir de uçak ve tesis olsa...” diye konuştu. Artan yabancı ziyaretçi talebinin yerli turisti farklı bölgelere yönlendireceğine dikkati çeken Gezgin, “Bugün Bodrum’u çok pahalı bulan bir misafir belki Datça’ya, İzmir’de Mordoğan, Seferihisar'a gidecek. Oradaki esnafın ekonomisine kazanç sağlamaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE VE MISIR’A YARADI

2019 yılının ilk dört ayında Antalya’ya yurt dışından gelen turist sıralamasında her zaman olduğu gibi ilk sırayı Rusların aldığını belirten Ufuk Gezgin, İngiltere ve Polonya’dan gelen turist sayısında ise patlama yaşandığını vurguladı. Gezgin şunları söyledi: “Bu yılın Ocak -Nisan döneminde birinci pazarımız Rusya’dan Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 47 arttı. İkinci sırada ise yüzde 31 artış ile Almanya yer alıyor. Kriz döneminde yeni pazar çalışması yaptığımız İngiltere, Polonya ve Romanya müşteri portföyümüze dahil oldu. Brexit nedeniyle paundun Avro karşısında değer kaybı İspanya ve Yunanistan’a giden İngilizleri Türkiye ve Mısar’a yöneltti. Bizim İngiltere ile paund bazlı kontrat yapmamızın da bunda etkisi var.”

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL HİZMET



Turizm sektöründe ürün gamını çeşitlendirmenin şart olduğunu ifade eden Ufuk Gezgin, “Oluşturduğumuz Everland Q Çocuk Kulübü sayesinde çocuklara özel hizmet anlayışı getirdik” dedi. Geçen yıldan bugüne kadar 18 bin 25 çocuğun aktivitelere katılarak çeşitli meslekleri öğrendiği bilgisi veren Gezgin, şunları kaydetti: “0-17 yaş grubuna özel hizmetler veriyoruz. Çocuklar burada her mesleğin kıyafetlerini giyerek, yangın söndürüyor, ilk yardım yapıyor, hatta astronot olup uzay mekiği kullanıyorlar.”



