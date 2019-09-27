Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı: Bir maaş ikramiye aldı

İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sırasında iş yeri çalışanları kendini dışarı atarken, Nurettin Ünal adılı çalışan canını düşünmeden koca makineyi tutmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Ünal, depremde sallanan tekstil makinesini iki eliyle tutarak sarsıntı geçene kadar makinenin başından ayrılmadı.

İHA Arkadaşları depremden kaçarken canını hiçe sayan Nurettin Ünal’a iş yeri sahibi tarafından bir maaş ikramiye verildi.

"Canını hiçe saydı, o haliyle makineyi tutmaya çalıştı"

Nurettin Ünal’ın iş arkadaş Kadir Tur, "Saat 2 gibi deprem oldu. Biz aşağı indik, Nurettin arkadaşımız vardı burada. O da makinenin devrileceğini zannederken, canını hiçe saydı o haliyle makineyi tutmaya çalıştı. Makine sallanırken o da karşı tarafa makineyi itmeye çalışıyor, sonra ipler devrildi" dedi.

OYNAT 00:41 Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı İstanbul Bahçelievler'de bir tekstil fabrikasında çalışan bir kişi deprem anında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Arkadaşları depremden kaçarken canını hiçe sayan adama iş yeri sahibi tarafından bir maaş ikramiye verildi. BiP'te paylaş

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"Kendisine bir maaş ikramiye verdik"

İş yeri yetkilisi Ali Bakay, çalışanın bu davranışından dolayı kendisine bir maaş ikramiye verdiklerini belirterek, "Çalışanımızın bu hareketinden dolayı kendisine bir maaş ikramiye verdik. Aslında doğru bir davranış olmadığını biliyoruz, bir daha öyle bir davranışının olmamasını istedik. Deprem anında ne yapması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:39 Kandilli Rasathanesi'nde açıklama yapılırken deprem oldu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi'nde canlı yayında açıklama yaparken deprem meydana geldi. Özener, 'Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz' dedi. Özener, Büyük İstanbul Depremi için ise 'Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz ama olacağını ve git gide yaklaştığını biliyoruz. Ancak zaman vermemiz mümkün değil' diye konuştu. BiP'te paylaş

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