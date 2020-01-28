Ekonomi Depremden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Depremden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanacak

Depremden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanacak

TBB’den yapılan açıklamada deprem bölgesindeki banka müşterilerine borçlarının ödenmesinde ve finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıklar sağlanacağı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik alınan yönetim kurulu kararına ilişkin açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Elazığ ilimiz ve yakın çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bölgemize ve ülkemize geçmiş olsun.

Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 27 Ocak 2020 tarihli toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

  • Yönetim Kurulumuz, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.”

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