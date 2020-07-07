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Ekonomi Depremi fiberle ölçtüler Elazığ depremini 900 kilometre uzaktan ölçmüştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Depremi fiberle ölçtüler: Elazığ depremini 900 kilometre uzaktan ölçmüştü

TÜBİTAK, hızlı internet ve iletişim için kullanılan fiber optik kablolarla depremleri uzaktan ve hassas şekilde ölçecek bir sistem geliştirdi. Sistem 24 Ocak’taki Elazığ depremini 900 km uzaklıktan ölçtü. Sistem, sismik hareketlerin tespiti ve hassas ölçüm beklenen Marmara depremi için yapılan hazırlıklara katkı sağlayacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye gerçeği olarak kabul edilen depremlerde hem ön hazırlık hem de en doğru şekilde tahlile imkan sağlayacak Fiber Optik Tabanlı Akustik Sensör Sistemi (FOTAS) ölçümleri daha hassas şekilde yapacak. BİLGEM tarafından geliştirilen ve depremi anlık ölçen fiber optik kablo teknolojisi ile Elazığ’da gerçekleşen deprem 900 kilometre uzaklıktan ölçüldü. Sismik hareketlerin tespit ve ölçümlerinin çok daha hassas bir şekilde yapılmasıyla birlikte Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depreme yönelik hazırlık çalışmaları daha geniş kapsamlı sürdürülecek. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Gebze Yerleşkesi’nde yer altına gömülü fiber kablo teknolojisi ile sismik hareketleri ölçüyor.

DEPREMLER KAYIT ALTINA ALINIYOR

Prototip çalışmalarında sona gelinen Fiber Optik Tabanlı Akustik Sensör Sistemi’nin (FOTAS) sanayiye kazandırılması için de BİLGEM yetkilileri SAMM Teknoloji ile görüşmelere başladı. FOTAS ile Türkiye’de gerçekleşen depremler kayıt altına alınmaya başlandı. FOTAS ile özellikle Marmara Bölgesi’ndeki depremler kolay bir şekilde algılanırken, uzak bölgelerdeki depremler de şiddetine göre tespit ediliyor. 24 Ocak’ta gerçekleşen Elazığ depremi de 900 km uzaklıktan ölçüldü.

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DEPREME HAZIRLIKTA KAPSAM GENİŞLEDİ

TÜBİTAK BİLGEM, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Teknik Üniversitesinden bilim insanlarıyla birlikte bu teknolojinin deprem araştırmalarındaki kullanımını değerlendirmeye başladı. Mevcut haberleşme altyapısının imkanları ile sismik hareketlerin tespit ve ölçümlerinin çok daha hassas bir şekilde yapılır hale gelmesiyle birlikte, özellikle de Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük bir depreme yönelik hazırlık çalışmaları daha geniş kapsamlı sürdürülecek.

FOTAS NASIL ÇALIŞIYOR?

FOTAS
  • Fiber optik kablodan iletilen ışık enerjisi, FOTAS hattının güzergahı boyunca oluşan her türlü fiziksel hareketden hassas bir şekilde etkileniyor. Güvenlik odaklı kullanımın yanında, fiber optik haberleşme altyapısının sismik hareketleri incelemede kullanılabilirliğine yönelik araştırmalar pek çok ülkede devam ediyor. Kilometrelerce uzunluktaki mevcut fiber optik kablo altyapısının binlerce sismik algılayıcı olarak kullanımı için araştırmalar devam ederken, TÜBİTAK BİLGEM tarafından birkaç km’lik bir fiber optik kablo ile yüzlerce kilometre uzaktaki depremlerin tespit edilebildiği doğrulandı. Marmara Bölgesi ve yakınlığında olan depremlerin uzaklıklarının da doğru olarak hesaplandığı gözlendi.

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