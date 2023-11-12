Depremzede KOBİ destekle rahatladı

Deprem bölgesinde kalkınma ve istihdamı destekleyerek üretimi canlandırıp sanayiyi ve üretimi yeniden ayağa kaldırmayı amaçlayan KOSGEB destekli faizsiz krediler 2,4 milyar TL’ye ulaştı. Deprem bölgesindeki kalkınma ve canlanmanın gerçekleşmesi için 6 bin 850 KOBİ’ye bu destek sağlanırken Dünya Bankası kaynağı ile sağlanan 450 milyon dolarlık faizsiz krediye de 30 bin 723 başvuru oldu.

TEK SEFERDE YATIRILACAK

Gaziantep’te KOBİ’lere seslenen KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “30 bin 723 başvurunun 15 binine yakını hızlı şekilde incelendi. Şu ana kadar bin üzerinde talebin ödemesi onaylandı. Onaylanan ödemeler KOBİ’lerin kayıtlı hesaplarına en kısa sürede tek seferde yatırılacak” dedi.

HASAR VE İŞLETMEYE GÖRE

Yeni finansman kaynağı ile ilgili olarak az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerin kullanılacağını belirten İbrahimcioğlu, şöyle konuştu: “Kredilerde ödemeler 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz bir şekilde olacak. Ayrıca kredi hasar durumu ve işletme ölçeğine göre artacak.” İbrahimcioğlu, 36 aylık bir süreci kapsayan desteğin, ilk 2 yılının geri ödemesiz olduğunu söylerken, 3. yılda 3 eşit taksitte geri ödeneceğini sözlerine ekledi.

2023 YILININ BORÇLARI SİLİNDİ

Sağlanan desteklerin yanı sıra KOBİ’lerin 2023 yılına ait tüm borçları da silinirken deprem bölgesine özel destek paketleri sayesinde bölgede üretim kapasiteleri yeniden yüzde 100’e ulaştı. Depremlerin ardından zarar gören mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullandı. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 artırıldı böylece her desteklenen her işletme bugüne kadar ortalama 350 bin TL faizsiz krediye ulaşırken yeni destekler ile ortalamanın 500 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

En az yüzde 30 gelir kaybı

Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı’ kapsamında sunulan destek, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler için de geçerli sayılıyor.







