Dev pizza markası boykota yenik düştü: İflasını duyurdu

İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykot listesinde olan dünya çapında tanınan Pizza Hut, İngiltere’de iflas bayrağını çekti. İflasın ardından ülkedeki 68 şube kapanacak.

Bu durum, hem çalışanlar hem de sektör üzerinde ciddi sonuçlar doğuracak. İngiltere’de faaliyet gösteren DC London Pie Ltd, mali sıkıntıları gerekçe göstererek iflasını duyurdu. Şirketin iflas kararı, İngiltere’deki Pizza Hut restoran zincirini doğrudan etkiledi. Ülkede hangi şubelerin kapanacağı ve çalışanların durumunun ne olacağı, gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Bir yılda ikinci kez iflas kararı

Söz konusu iflas, Pizza Hut’ın son dokuz ay içinde ikinci kez iflas kararı olmasıyla dikkat çekti. Şirketin önceki yeniden yapılandırma girişimleri de beklenen mali iyileşmeyi sağlayamadı.

The Sun’ın haberine göre, Yum! Brands iflas sonrası 64 şubenin işletilmesi için yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak mevcut 68 restoran bu anlaşmaya dahil edilmedi. Böylece ülke genelindeki Pizza Hut şubelerinin yarısından fazlası kapanacak ve yaklaşık 1.200 çalışan işsiz kalacak.

Birçok ülkede satışlar hızla geriliyor

Boykot listesinde yer alan Pizza Hut'un sadece İngiltere'de değil çok sayıda ülkede de satışlarında büyük bir düşüş yaşandı.











