Ekonomi Devlet desteğiyle fabrikasını büyüttü 20 ülkeye ihraç ediliyor
İŞ DÜNYASI

Devlet desteğiyle fabrikasını büyüttü: 20 ülkeye ihraç ediliyor

Batman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 yıl önce açılan mermer fabrikasında işlenen mermer, 20 ülkeye satılıyor. Mermer fabrikasını sahibi Recep Üleç, "Devletimizin teşvikleriyle kendimizi daha güvende ve daha güçlü hissediyoruz. Hedefimiz Batman'da üretilen mermeri dünyanın dört bir yanına ihraç ederek dünya markası olmak" dedi. Üleç, geçen yıl 1 milyon dolardan fazla ciro yaptıklarını, bu yıl hedeflerinin en az 1,5 milyon dolar olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Devlet desteğiyle fabrikasını büyüttü: 20 ülkeye ihraç ediliyor
Recep Üleç

Batmanlı iş insanı Recep Üleç, 10 yıl önce OSB'de satılan bir fabrikayı devralarak işlenmiş mermer üretimine başladı. 2011'de fabrikayı devraldığında 10 kişiyi istihdam eden Üleç, son teknoloji makineler alarak işini büyüttü, istihdam ettiği kişi sayısını 50'ye çıkardı.

Batman'da mermer olmamasına rağmen Elazığ, Afyon, Muğla, Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından getirilen ham mermer bloklarını fabrikada işleyen Üleç, ürünlerinin tamamını yurt dışına gönderiyor.

AA

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Geçen yılın cirosu 1 milyon doları aştı

Ahmetoğulları Mermer Fabrikası sahibi Recep Üleç, 5 bin metrekare kapalı, 16 bin 250 metrekare açık alanda faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Günlük 500 metrekare, aylık ise toplam 13 bin metrekare mermer işlediklerini bildiren Üleç, kaliteye çok dikkat ettiklerini, en iyi şekilde üretim yaptıklarını belirtti.

AA

Üleç, Irak, Libya, Tunus, Suudi Arabistan, Azerbaycan başta olmak üzere 20 ülkeye satış yaptıklarını ifade etti.

Geniş bir ürün yelpazesinde, son teknoloji makinelerle üretimlerini sürdürdüklerini dile getiren Üleç, geçen yıl 1 milyon dolardan fazla ciro yaptıklarını, bu yıl hedeflerinin en az 1,5 milyon dolar olduğunu belirtti.

AA

Devlet desteğiyle işini büyüttü

İşini geliştirmesinde devletin destek ve teşviklerinin büyük katkısı olduğunu anlatan Üleç, şöyle konuştu:

  • "Devletimizin teşvikleri var. Özellikle personel primleri konusundaki desteği bizleri rahatlattı. Salgın sürecinde de personele destekte bulunuldu. Devletimizin teşvikleriyle kendimizi daha güvende ve daha güçlü hissediyoruz. Hedefimiz Batman'da üretilen mermeri dünyanın dört bir yanına ihraç ederek dünya markası olmak."
AA

Fabrikada ustabaşı olarak çalışan Ercan Öngün de yaklaşık 20 çeşit mermer işlediklerini ve talep doğrultusunda belirlenen ölçülerde mermerleri keserek ihracata hazır hale getirdiklerini anlattı.

Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor
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Denizli'deki bir mermer ihracatı firmasında satış sorumlusu olan evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Kırbaş, 3 yıl önce Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katıldı.
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Kursu başarıyla tamamlayan Kırbaş, sertifikasını aldıktan sonra 10 bin dolar yatırım yaparak, mermer sektöründe faaliyet gösteren kendine ait bir şirket kurdu.
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Kırbaş, ardından yurt dışındaki ülkeleri tek tek dolaşıp, Denizli mermerini tanıtmaya başladı.
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Kentteki fabrikalardan satın aldığı mermerleri yurt dışına pazarlayan Kırbaş, şimdi Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki 40 ülkeye ihracat yapıyor.
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'BAŞARIYA ODAKLANDIM': Kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Kırbaş, 12 yıl boyunca farklı firmalarda satış sorumlusu olarak çalıştım. 3 yıl önce kendi işimi kurmaya karar verdim. Denizli Ticaret Odası'nın girişimcilik kursunun ardından kafamda yapacağım işi netleştirdim. Bu konuda tereddütlerim de vardı...
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Daha sonra bu işi başarabileceğime inandım ve yalnızca başarıya odaklandım. Kendi şirketimi kurup sıkı bir çalışma temposunun içerisine girdim. Çantamı alıp, yurt dışındaki ülkelerde Denizli mermerinin tanıtımını yaptım dedi.
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Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının ülkenin ilerlemesi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ayşe Kırbaş, Şirketimi kurduğum ilk yıl 2 milyon dolarlık mermer ihracatı yaptık. Şu an 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, Çin, Almanya, Katar, Mısır, Singapur, Malezya en çok satış yaptığımız ülkeler...
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Kentte üretilen mermerin her çeşidini yurt dışına satıp, ülkemize döviz getiriyoruz. Doğal taş aşığı bir insanım. Mesleğimi çok seviyorum ve başarılı olduğum için çok mutluyum. Bir kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Aynı anda hem ailemizi geçindirebilir, hem de ev işlerimizle ilgilenebiliriz diye konuştu.
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Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor
Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor
Denizli'de mermer ihracatı yapan bir firmada satış sorumlusu olarak çalışırken Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katılan Ayşe Kırbaş (39), kendi şirketini kurarak patron oldu. Kırbaş, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki toplam 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor.


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