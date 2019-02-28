Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor

Kamu, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 422 bin memur, 254 bin sözleşmeli personel ve 328 bin işçi çalıştıran devlet, iş kapısı olmayı sürdürüyor.

Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda yüzlerce yeni personel istihdam eden kamu, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor.

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Başvuran adaylar; evrak kabul faaliyetleri, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçecek.

Adaylar başvurularını "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle ile giriş yaparak, "Başvuru Programı Kullanma Talimatı"nda belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirecek.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere de 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 askeri personel alımı yapılacak.

Ön başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 13 Mart'a kadar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı da bu yıl alacağı 20 bin öğretmen için takvimi açıkladı. Ön başvuruların 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde olacağı alım için sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da düzenlenecek.

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TEDAŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALACAK

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle; 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak.

İşgücü talepleri, 9-15 Nisan arasında İŞKUR'da yayımlanacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı 15 proje mühendisi, 19 proje asistanı olmak üzere 34 kişi alacak. Adaylar başvurularını, 1-15 Mart'ta, Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından gerçekleştirebilecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü de 40 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Üniversite bünyesindeki hastanede görevlendirilecek; 34 hemşire, 1 ebe, 4 sağlık teknikeri ve 1 sağlık personeli için başvurular, 1-15 Mart'ta üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen yapılacak.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına ise genel idare hizmetleri sınıfından 10 müfettiş yardımcısı alınacak.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurular, 15 Mart'ta sona erecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, aralarında itfaiye eri, zabıta, mühendis, tekniker ve bilgisayar işletmeninin de olduğu 387 personel istihdam edecek.

Adaylar başvurularını, 6 Mart'a kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Kongre Merkezi Hizmet Binasına yapacak.

FOTOĞRAF 13 İstanbul'da kadayıf tatlısı üreticisi olan Sinan Çamlı, 19 yıl önce Giresun'un Dereli İlçesi, Eğrianbar köyünde üretim atölyesi kurdu. Çamlı'nın oğulları Yasin ve Seçkin Çamlı da babasıyla çalışmaya başladı. Ürettikleri tatlıların pazar payını artırmak için çalışma yürüten iki kardeş, keçi sütüne yöneldi. Türkiye’den seçkin keçi ırklarından süt alan kardeşler, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. 'KEÇİ SÜTÜ ÇOK SAĞLIKLI' Keçilerin bakımını ve süt sağımını yapan Yasin Çamcı, bölgenin şartlarının keçi bakmaya uygun olduğunu belirterek sağlıklı bir ürün sunabilmek için anne sütüne en yakın olan keçi sütünü tercih ettiklerini söyledi. Çamcı, Günlük 20 kilo süt alıyoruz. 6 tanesini İsviçre’den diğerlerini ülkedeki ırklardan getirdik. Ancak şu anda İsviçre keçilerini damızlık olarak kullanmak istiyoruz. Elde ettiğimiz sütleri kadayıf, güllaç, salamura peynir ve yoğurt olarak değerlendiriyoruz. Keçi sütünün kullanılmasını sağlık sektörü onayladığı için taleplerimiz artıyor. Giresun’a her hafta dağıtım yapıyoruz. Birçok ile gönderiyoruz dedi. 'AŞIRI TALEP GÖRÜYOR' Keçi sütlü kadayıfın daha sağlıklı olduğunu anlatan Çamcı, Aşırı talep görüyor, biz de bu imkanı halkımıza sunuyoruz. Türkiye’de keçi sütlü kadayıfı ve güllacı ilk yapan biz olduk. Bunu tadanlar enerjilerine enerji kattığını söyleyip talepte bulunuyorlar. Herkesin keçi sütlü kadayıf ve güllacı tatmalarını isterim diye konuştu. TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN MAKİNE GELİŞTİRİLDİ Seçkin Çamcı da, taleplere yetişmek için makine geliştirdiklerini belirterek Bu makine için de patent girişimimiz oldu. Onun sonucu bekliyoruz. Bu süt çok sağlıklı ve anne sütüne en yakın süt durumunda. Bunu da değerlendirip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimiz olumlu tepki alıyor ve talepleri yerine getiriyoruz ifadelerini kullandı. İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor Giresun'un Dereli İlçesi, Eğriambar köyünde, Yasin ve Seçkin Çamcı, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. Kısa sürede ünü ilçeyi aşan ve ülkeye yayılan kadayıf tatlısı, yoğun sipariş alıyor. Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak elde edecekleri sütlerle kadayıf tatlısı üretimini artırmayı hedefliyor.

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FOTOĞRAF 6 Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine işsiz olan öğrenci ve vatandaşlar memur olmak için, başvuru merkezine akın etti. Başvurunun alındığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca, uzun kuyruğu görüce işi ticarete döktü. Başvuruda zorunlu olan dosyalardan bulup başvuru merkezinin önünde satış yapmaya karar veren Sarıca, günde 300 dosya satıyor. Sarıca, 6 Mart’ta kadar sürecek olan başvuru kuyruğunu son güne kadar değerlendirmeyi düşündüğünü aktardı. TİCARET ZEKASI: Lisans mezunu olarak memur alımına başvurmak için gelen Sinan Sarıca, başvurudaki uzun kuyruğu görünce işi fırsata çevirdiğini söyledi. Sarıca, “İş başvurusuna geldim, uzun bir kuyruk görünce bu işi değerlendirip fırsata çevirelim dedim. İş başvurusu yapıldığı yerde dosya satmaya karar verdim. Tam dosya 4 lira, sade dosyayı ise 2 liradan satıyoruz. Bu işi ticaret zekası olarak değerlendirdik. 2 günde 300 tane dosya sattık, havanın durumuna bağlı çalışıyoruz. Yağmur yağarsa bizim işler de kesilir, yağmazsa böyle bereketli sıra olmaya devam ederse biz de satışa devam edeceğiz” dedi. İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi 387 memur alımı ilanına çıktı. İş ilanını duyan vatandaşlar, başvuru merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştururken, kuyruk sırasında memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca kuyruk sırasını fırsata çevirdi.

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