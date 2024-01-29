Dijital dünyanın petrolü veri

Veri merkezi, bulut teknolojileri, siber güvenlik gibi alanlarda geliştirdiği uçtan uca çözümler sunan Turkcell, Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak desteklerini sürdürüyor. 28 Ocak Veri Koruma Günü’nde Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak siber güvenlik ve kişisel mahremiyetin korunmasını ulusal güvenliğin, toplum güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz” dedi.





TÜRKİYE'NİN VERİSİNİ TÜRKİYE'DE TUTUYORUZ

Veriyi sadece taşımanın değil aynı zamanda güvenliğini sağlamanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Bu çağın ham maddesi, kişisel ve kurumsal veriler. Bugün dünyanın en kıymetli ham maddesi olan veriyi elinde bulunduranlar, tüm dünya üzerinde etkili oluyor ve özellikle endüstriyel dönüşümde büyük rol oynuyor. Verinin yeni petrol olduğu günümüzde kurumların, bireylerin ve hatta ülkelerin bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması odak noktamız olması lazım. Biz Turkcell olarak bunu öngörerek yıllar içinde yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutacak veri merkezleri kurduk ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Bu veri merkezlerimizde Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen markalarının da verilerini güvenle saklıyoruz.”

Teknoloji altyapılarını geliştirirken en önem verdikleri noktanın veri güvenliği olduğunu belirten Koç, “Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin verisini ülkemiz sınırlarında tutarak hem milli güvenliğimize hem de geleceğimize sahip çıkıyoruz” dedi. Koç, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın önde gelen markalarının da verilerini güvenle saklamak için Turkcell veri merkezlerini tercih ettiğini vurguladı.





YERLİ UYGULAMA ÇAĞRISI

Genel Müdür Ali Taha Koç, sözlerini şöyle noktaladı: “Tüm bu çalışmalarımızla 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapma hedefimize hızla koşarak, veri güvenliği alanındaki yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Son olarak, bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada değindiği üzere tüm Türkiye’yi BiP ve diğer yerli uygularımızı kullanmaya ve böylece veri güvenliğimize katkıda bulunmaya çağırıyorum.”





TURKCELL’IN 8 VERI MERKEZI VAR

Turkcell, Uluslararası sertifikalandırılma kuruluşu olan Uptime Enstitüsü’nden alınmış Tier-3 Tasarım, Tesis ve Operasyonel Sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip 4’ü yeni nesil toplam 8 veri merkezine sahip.

Gebze, İzmir, Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 tane yeni nesil veri merkeziyle birlikte Kartal, Dudullu, Yenibosna ve Ankara Söğütözü olmak üzere toplamda 8 veri merkeziyle müşterilerine hizmet sunuyor.

Turkcell’in veri merkezleri toplam 42 bin 900 metrekarelik beyaz alana sahip.



