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Ekonomi

Dijital kaos 5 bin uçuş iptal ettirdi

Geçen hafta yaşanan yazılım kaosu nedeniyle hizmetleri en çok sekteye uğrayan sektör havacılık oldu. Küresel çapta 5 binden fazla uçuş iptal edildi. Bazı havalimanlarında halen sorunlar yaşanıyor.

04:00 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 05:08 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CrowdStrike'tan geçen hafta kaynaklanan küresel yazılım sorunu sebebiyle Hava Trafik Akış Yönetimi (ATFM) gecikmeleri, önceki haftaya göre yüzde 36 artışla günde 258 bin dakika, uçuş başına 7,5 dakika gibi rekor seviyede gerçekleşti. Geçen hafta siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geldi.


ZİNCİRLEME ETKİ

Her hafta periyodik olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre, geçen hafta ortalama günlük 34 bin 260 uçuş kaydedildi. Haftanın son üç gününde, 19 Temmuz'daki küresel yazılım krizi nedeniyle önceki haftaya göre daha az uçuş yapıldı. 19 Temmuz'da CrowdStrike'tan kaynaklanan hatanın, hava yolları ve havalimanları üzerinde zincirleme etki yarattığı belirtilen raporda, halihazırda oldukça yoğun olan rotalar üzerinde de ilave baskı oluştu. Orta Avrupa'nın büyük bölümündeki zorlu hava koşullarıyla birleşen bu durum, önemli aksamalara neden oldu.


7,5 DAKİKALI GECİKME

Rapora göre, ATFM gecikmeleri, önceki haftaya göre yüzde 36 artışla günde 258 bin dakika, uçuş başına 7,5 dakika gibi rekor seviyede gerçekleşti. Güneydoğu Avrupa'da bulunan Hava Sahası Kontrol Merkezleri (ACC) daha fazla etkilendi. 19 Temmuz'da meydana gelen kesintinin çok sayıda hava yolu ve havaalanını etkilediğine işaret edilen raporda, İngiltere'de bulunan, ülkenin ve dünyanın en büyük havalimanlarından Heathrow ve Gatwick'te de kesintiden dolayı gecikmeler yaşandı. Merkezi ABD'de yer alan "FlightAware" internet sitesindeki verilere göre ise küresel yazılım sorunu dünya genelinde günde ortalama 90 bin uçuş yapan ticari hava yolu firmalarını ciddi sıkıntıya soktu. Kriz günü 5 bin 171 sefer iptal edilirken 46 bin 13 uçuşta rötar yaşandı. Dünyada bu yıl günlük uçuş iptal ortalaması yaklaşık 1200 oldu, 19 Temmuz'da ise uçuş iptallerinde 4 katın üzerinde artış meydana geldi.


Dünya çevrimdışı kaldı: Albayrak Grubu'nun küresel sistemi dijital kaosa sürükleyen Microsoft’a açtığı dava yeniden gündem oldu

Microsoft 365 programında dünya genelinde yaşanan sorun nedeniyle dijital bir kaos yaşanıyor. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle dünya çapında banka, havayolu, hastane ve medya kuruluşlarının sistemi adeta çöktü. Şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bu teknoloji krizinin sorumlusu olan Microsoft daha önce de üretimde uzun süreli kesintiler nedeniyle şirketleri ciddi oranda zarara uğratmasıyla gündem olmuştu. Öyle ki Albayrak Grubu hem maddi kayıp hem de tüm bilgilerini yurt dışındaki bulut sistemine yüklemeye zorladığı için Microsoft’a dava açmış ve emsal bir kararla mahkemeyi kazanmıştı.

#Ekonomi
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