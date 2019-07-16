Dijital yatırımla zirve yaptı

Güçlü finansalları, teknoloji yatırımları, yeni nesil bankacılık vizyonu ve geleceğin bankacılığı konusunda yaptığı çalışmalar Akbank’a ödül üstüne ödül getirdi. Banka, Euromoney’nin “Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019” kapsamında “Dünyanın En İyi Dijital Bankası” seçildi. Akbank aynı zamanda “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Dijital Bankası” unvanını da aldı. Londra’da ödül töreni sonrasında bir araya geldiğimiz Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, finans dünyasının Oscar’ı olarak bilinen Euromoney ödüllerinde Akbank’ın ayrıca, 13. defa “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilerek, kırılması güç bir rekora da imza attığını söyledi.

Soldan sağa sırasıyla; John Orchard, Hakan Binbaşgil, Burcu Civelek Yüce ve Clive Horwood

SEKTÖRE YÖN VEREN BANKALAR ARASINDA

Euromoney, kuruluşunun 50. yılını kutladığı 2019 yılında dünya çapında bankacılık sektörüne yön veren 50 banka arasına Akbank’ı da aldı. Hakan Binbaşgil, “Bu ödülleri sadece bankamız değil, ülkemiz ve sektörümüz adına alıyoruz. Euromoney’nin “Dünyanın En İyi Dijital Bankası” ödülünün ilk defa bir gelişmekte olan ülke (emerging market) bankasına verilmesi önemli ve gurur verici. Türkiye bankacılık sektörü, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı açısından birçok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha iyi bir yerde. Bankamızın vizyoner çalışmalarının uluslararası kurumlarca da tescil edilmesi mutluluk verici” dedi.

TOSLA İLE İDDİALI

Akbank, gençlerin finansal hayata entegrasyonu konusunda da öncü bir projeye imza attı. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, gençlere yönelik yeni hızlı ve kolay bir ödeme platformu oluşturduklarını söyledi. Banka, gençlerin günlük bankacılık işlemlerini eğlenerek, sosyalleşerek yapabilmeleri için Aköde tarafından geliştirilen ‘Tosla’ uygulamasını devreye aldı. Tosla ile gençler için yeni bir dönem başlayacak. Gençler bu platformdan Akbank müşterisi ve hatta herhangi bir banka müşterisi olma zorunluluğu olmadan günlük finansal işlemlerini yapabilecek. İhtiyaç halinde birbirlerine para toslayabilecek.

VERİ VE YAŞAM MERKEZİ AÇILIYOR

Türkiye’nin geleceğine inandıklarını belirten Hakan Binbaşgil konuşmasını şöyle sürdürdü: “2018’de teknoloji ve inovasyona 200 milyon dolar yatırım yaptık. 2019’da da yatırımlarımız benzer şekilde sürüyor. 2017 yılında temelini attığımız ‘Akbank Veri ve Yaşam Merkezi’mizi bu yıl kullanıma açıyoruz. Fijital şube modelimizle geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz. Yeni Nesil Akbank Şube Modeli kapsamında Türkiye çapında 300’e yakın şubede dönüşümü gerçekleştirdik. Makine öğrenme modellerini kullandığımız ileri analitik yöntemlerle, doğru kanallardan doğru müşteriye doğru anda doğru ürünü sunmamızı sağlayan ‘Finansal Zeka’ adını verdiğimiz akıllı hizmet platformuyla müşterilerimizin ihtiyacına çok daha etkin bir şekilde cevap veriyoruz. Hizmet kalitesinde de bizleri sektörün önüne geçiren önemli bir iyileşme yaşıyoruz.”