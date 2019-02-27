Ekonomi Dijitalleşen fatura maliyet düşürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijitalleşen fatura maliyet düşürecek

TÜRKKEP bir ilke imza atarak KEP Mutabakat’ı hayata geçirdi. Uygulama, şirketlerin müşteri veya tedarikçi arasında tanımlanmış alacak borç hesaplarını elektronik ortamda kolay, hızlı ve güvenli olarak karşılaştırma imkanı sağlıyor. Hizmetin, fatura maliyetini 10’da 1’e düşüreceğini belirten TÜRKKEP Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, kullanım sırasında harcanan iş gücünün de azalacağını söyledi.

Arzu Kurum Yeni Şafak
TÜRKKEP Başkanı M.Kurtuluş Nevruz
TÜRKKEP Başkanı M.Kurtuluş Nevruz

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetleri sağlamak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş ülkemizin tek özel girişim sermayesiyle kurulan TÜRKKEP, bu yılın başında Türkiye’de bir ilke imza atarak KEP Mutabakat’ı hayata geçirdi.

Uygulama, şirketlerin müşteri veya tedarikçileri arasında tanımlanmış alacak borç hesaplarını elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırma imkanı sağlıyor. İstendiği takdirde KEP ile mutabakatları yasal zeminde geçerli hale getirmeyi sağlayan hizmet, kağıt kullanımını ortadan kaldırarak çıktı, telefon, kargo gönderimi ve arşivlemeye dair tüm operasyonel süreçlerinizin takibini mümkün kılarak maliyetleri düşürüyor.

UYUŞMAZLIKLAR AZALACAK

e-Fatura’nın, fatura maliyetini 10’da 1’e düşüreceğini belirten TÜRKKEP Başkanı M.Kurtuluş Nevruz, “Basılı fatura ortalama 7-8 güne ihtiyaç duyarken e-Fatura 30 saniyede hazırlandığı için zaman tasarrufu ve yönetim kolaylığı sağlar. Kağıt fatura kullanımı sırasında harcanan iş gücünü 6’da 1’e düşürür” diye konuştu. Hizmetin, faturayı arşivlemek için yer ayırma, saklama zorluğundan ve masrafından kurtardığını da aktaran Nevruz, şöyle konuştu:

“Faturaların uzun yıllar güvenle saklanmasını sağlar. Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıklar azaltır. Yanlış bilgiyi düzeltmek daha kolay ve daha az maliyetli olur. Süreçleri kısaltır, nakit akışını hızlandırır. Kağıt kullanımının azalması nedeniyle ağaç kesimlerinin önüne geçerek ülkemizin doğal kaynaklarının israfını önler.”

1 MART’TAN İTİBAREN ZORUNLU

Kamu kurumlarının, kendi aralarında ve özel sektörle yaptıkları işlemlerde 1 Mart'tan itibaren e-Fatura kullanmak zorunda olacağını aktaran Nevruz, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, iş süreçlerinde elektronik belge kullanılmasına yönelik çalışmalarda yeni bir adım daha atıldı.

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Kamu harcama süreçlerinde e-Fatura kullanımı için gerekli altyapı tamamlandı. e-Fatura uygulamasıyla kamudan kamuya ve özel sektörden kamuya kesilen faturalar elektronik ortamda ve standart bir formda harcama süreçlerine dahil edilecek. 1 Mart'tan itibaren, kayıtlı yaklaşık 100 bin e-Fatura mükellefi, 218 kamu idaresine bağlı yaklaşık 60 bin harcama birimi adına e-Fatura gönderebilecek” ifadelerini kullandı.

2019’DA DA BÜYÜMEYE DEVAM

200’e yakın bayii sayılarıyla Türkiye’nin her bölgesinde aktif olarak faaliyet gösterdiklerini ifade eden Nevruz, “2018’i bir önceki yıla göre yüzde 55’lik büyümeyle kapattık. 2019’da da büyümemizi sürdürecek, büyüme oranımızı en az yüzde 30’da tutacağız. Bugün yaklaşık 480 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Bu sayıyı 2019’da 650’ye ulaştıracağız” dedi.

DÖNÜŞÜM İÇİN BÜYÜK KATKI

  • Nevruz, kamudaki e-Fatura uygulamasının, ülkede yerli ve milli yazılım teknolojilerinin gelişimini destekleyerek bu konudaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirildiğini bildirdi. Çalışmanın kamu mali yönetimi açısından yapısal bir reform niteliğinde olduğuna işaret eden Nevruz, projeyle ülkenin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

EMEK VE ZAMANDAN TASARRUF

Verilen bilgiye göre, yeni uygulamayla mali işlem süreçlerinde otomatik kontrol mekanizmaları işletilebilecek, kamu harcama ve muhasebe süreçleri otomatize edilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıyla ekonomi ve maliye politikalarının belirlenmesinde karar vericilere detaylı veri üretimi sağlanacak. Bu yolla kağıda dayalı ve ıslak imzalı olarak yürütülen kamu mali süreçlerindeki bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılacak, emek ve zamandan da tasarruf elde edilecek.

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