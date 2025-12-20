Diş tedavisine getireceğimiz turist 1,5 milyar dolar bırakır

İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları merkezli büyüme stratejisi yürüten Ajet, yeni açılımlarla büyümesini hızlandırmayı planlıyor. 81 uçaklık filoyla bu yıl 23 milyon yolcu taşıyan Ajet, hem uçak sayısını artırmayı hem de hizmet ağını genişletmek için değişik stratejiler geliştiriyor. Türkiye’nin sağlık alanındaki potansiyelini büyütecek bir plan üzerinde çalışan Ajet yönetimi; turizm ve sağlık sektörleriyle birlikte yol almak istiyor.

Şirketin İstanbul Maltepe’deki Genel Müdürlüğü'nde dün düzenlenen toplandıt THY ve Ajet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve Ajet Genel Müdür Kerem Sarp gelecek planlarını anlattı. Sağlık turizminden 3,5 milyar dolar gelir sağlayan Türkiye, saç ekimi ve estetik ameliyatlarda olduğu gibi diş ve göz tedavisinde de öne çıkmak istediklerini belirten Bolat, Ankara Esenboğa ve Sabiha Gökçen merkezli dış hat uçuşları üzerinden bunu yapmayı planladıklarını söyledi. Uygun maliyetle hızlı ve kaliteli bir diş tedavisi hizmeti sunma potansiyeli olduğunu ifade eden Bolat, “2024 yılı verilerine göre sağlık turizmi için ülkemizi yılda 1,5 milyon yolcu ziyaret etti. Sağlık turizminden yıllık 3,5 milyar dolar gelir sağlandı.Bu veriler sağlık turizminin hem ülkemiz hem de sektörümüz için önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. AJet olarak yapacağımız iş birlikleri ve paket programlarla Türkiye’nin diş ve göz tedavisi konusunda bir marka olmasına katkı sağlayacağız” dedi.

OTEL VE HASTANELERLE BİRLİKTE PLANLIYORUZ

Bunun için hem konaklama hem hastane yetkilileriyle toplantılar yaptıklarını belirten Bolat, “İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı çevresinde özellikle diş ve göz tedavisi alanlarında uluslararası akreditasyona sahip hizmet veren 44 JCI sertifikalı ve 15 Turquality kapsamında yer alan hastane bulunuyor. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üyesi olan 6 bin kuruluşun 2 bini sağlık sektöründe yer alıyor. HİB’e kayıtlı 500 diş kliniğinin 156’sı İstanbul’da, 9’u Ankara’da faaliyet gösteriyor. Bu kümelenmelerin potansiyelinden yararlanmak istiyoruz” diye konuştu.

ZAMANINDA KALKIŞ ORANIMIZ YÜZDE 80

AJet’in operasyonel verimliliği artırmaya yönelik çalışmaları anlatan Genel Müdür Kerem Sarp, “2024’te yüzde 75 olan zamanında kalkış oranını yüzde 80’e çıkardık. Eurocontrol bölgesinde bu oran yüzde 69. Biz 11 puan farkla ortalamanın çok üzerindeyiz. Filomuzu yeni nesil uçaklarla, çevreci ve sürdürülebilir şekilde büyütüyoruz. 2025 yılında 23 milyon yolcu taşıdık. 2026 yılında 28 milyon, 2033 yılında ise 56 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. 2026 yılında 37 ülkede 108 noktaya, 2033 yılında 56 ülkede 199 noktaya sefer düzenleyeceğiz. 2026 yaz sezonunda Milas-Bodrum Havalimanı AJet’in üçüncü merkezi olacak. Şuanda 81 uçak sayımız 2026'da 107 uçağa yükselecek” dedi.

TÜRKSAT İLE UÇAK İÇİ İNTERNET BAĞLANTISI

Türksat ile imzalanan anlaşma ile Türksat uyduları üzerinden AJet uçaklarında yüksek hızda internete kesintisiz erişim imkanı sunulacak. Türksat, TCI Aircraft Interiors, Turkish Technic ve Turkish Technology iş birliği ile AJet uçaklarında kesintisiz internet hizmeti Mart 2026’da başlayacak. Yurt dışı ve yurt içi uçuşlarda hızlı geçiş sağlamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki mevcut CIP salonunun yanında yeni bir alan oluşturuyor.

Ahmet Bolat, Kerem Sarp.

AJET'E IOSA SERTİFİKASI

Uçuş emniyetini tüm operasyonlarının merkezine alan AJet, henüz ikinci yılını doldurmadan IOSA (IATA Operational Safety Audit) denetiminden başarıyla geçerek sertifikasını aldı. IOSA Sertifikası, IATA Türkiye Bölge Müdürü Funda Çalışır tarafından Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’a ve Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp'a teslim edildi.







