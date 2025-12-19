BDDK katılım esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenledi

Buna göre düzenleme, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaç çerçevesinde, katılım finans kuruluşları, katılım finans şirketleri, müşterilerine katılım esaslarına göre finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının yanı sıra katılım esaslarına göre faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin katılım esaslarına uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak üzere oluşturulacak yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasları belirlemek için yapıldı.