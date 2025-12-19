Yeni Şafak
BDDK katılım esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenledi

11:4319/12/2025, Cuma
AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaç çerçevesinde katılım esaslarına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gitti.

BDDK tarafından hazırlanan "Katılım Esaslarına Uyum Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre düzenleme, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaç çerçevesinde, katılım finans kuruluşları, katılım finans şirketleri, müşterilerine katılım esaslarına göre finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının yanı sıra katılım esaslarına göre faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin katılım esaslarına uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak üzere oluşturulacak yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasları belirlemek için yapıldı.


  • Bu doğrultuda, Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde oluşturulan Danışma Kurulunun kapsayıcılığı artırıldı. Bu Kurulun Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Finansal Kurumlar Birliği tarafından oluşturulacak Merkezi Danışma Komitesine dönüştürülmesine karar verildi.

BDDK onayıyla yetkilendirilecek Komitenin katılım faaliyetlerine ilişkin ilke ve standartlar ile alınan genel nitelikli kararları belirlemesi kararlaştırılırken, Komite üyelerinin taşımaları gereken şartlarda belirlendi.




