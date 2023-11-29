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Ekonomi

TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı ekimde geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, dış ticaret açığı 6 milyar 519 milyon dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,8 olarak yükseldi. Öte yandan, Türkiye'nin ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalatı yüzde 0,6 yükselerek 29 milyar 390 milyon dolar oldu.

10:43 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:47 - 29/11/2023 Çarşamba
AA
TÜİK'in verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 0,6 arttı.

TÜİK'in verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 0,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.


Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalat yüzde 0,6 yükselerek 29 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Dış ticaret açığı ekimde yüzde 17,5 azaldı

Ekim ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 7 milyar 902 milyon dolardan, 6 milyar 519 milyon dolara geriledi. 2022 Ekim ayında yüzde 72,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 Ekim ayında yüzde 77,8'e yükseldi. Ocak- ekim döneminde dış ticaret açığı, yüzde 3,2 artarak 91 milyar 44 milyon dolardan, 93 milyar 917 milyon dolara yükseldi. 2022 Ocak- Ekim döneminde yüzde 69,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 69,1'e geriledi.


İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 761 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 233 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 606 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 344 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 247 milyon dolar ile ABD izledi.


En fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 763 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 322 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 254 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 115 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 110 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İhracat 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 190 milyar 730 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 190 milyar 730 milyon dolar, ithalat yüzde 0,4 artarak 284 milyar 265 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 5,4 artarak 88 milyar 723 milyon dolardan, 93 milyar 535 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ekim döneminde yüzde 68,7 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 67,1’e geriledi.


Araç sahipleri dikkat: Elektrikli otomobil satışlarında yeni düzenleme yürürlüğe girdi
Araç sahipleri dikkat: Elektrikli otomobil satışlarında yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Söz konusu Tebliğ ile karbon emisyonunun azaltılması ve sürdürülebilir enerji temini kapsamında önemli yere sahip elektrikli araçların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerekli kriterlerin getirilerek, söz konusu elektrikli araçlarla ve birlikte oluşturacağı ekosistemin düzenlenmesi amaçlanmaktadır." denildi.


#Dış ticaret istatistikleri
#ekim
#Ticaret Bakanlığı
#Türkiye İstatistik Kurumu
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