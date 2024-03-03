Dış ticaret açığı yüzde 42.3 azaldı

Türkiye, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 8,5 oranında azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Şubat ayına ilişkin verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe Adıyaman’da açıkladı. Bakan Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaştıklarını belirterek, "Dış ticaret açığımız ocak ayında yüzde 48 azalarak 6,2 milyar dolara geriledi. Şubat ayında da dış ticaret açığımız yüzde 42,3 azaldı ve 7 milyar dolara düştü. Bu da sevindirici bir rakam. İhracatın ithalatı karşılama oranı da tam 14,6 puan artışla yüzde 75,1'e yükseldi” dedi.

İSTİKRARIN PEKİŞMESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Dış ticaret açığını 9 ayda yaklaşık 29 milyar dolar azalttıklarının altını çizen Bolat, "Ekonominin sağlamlığını ve dış ticaret dengesinin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık. İhracatımızın artması ve ithalatımızın daha kontrollü seyretmesi, cari açığımızın azalmasına ve ekonomik istikrarımızın pekişmesine büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

DÖVİZ KURUNA OLAN BASKI AZALACAK

Geçen yılın mayıs ayında 60,2 milyar dolar seviyesinde olan cari açığın, aralık sonunda 45,2 milyar dolara gerilediğini hatırlatan Bolat, şunları kaydetti: "13 Mart'ta cari açığı Merkez Bankası açıklayacak. Allah'ın izniyle 40 milyar doların altına geleceğiz. Ocak cari işlemler tablosu açıklandığında, 38-39 milyar dolarları görebileceğiz. Şubat sonu cari açığı da 13 Nisan'da açıklanacak. 13 Nisan'da da inşallah, 30 milyar doların biraz üzerine cari açığımız gerilemiş olacak. Bunun anlamı şu; dövize ihtiyaç noktasında bir baskı ortadan kalkacak. Döviz kuruna olan baskı da azalacak."

Mustafa Gültepe

KÜRESEL EKONOMİDE YENİ BİR SEVİYEDEYİZ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de 2023'e göre ihracatta yüzde 13,6 artıda olduklarını vurguladı. Gültepe, "Elbette geçen yıl deprem nedeniyle ihracatta ciddi daralma yaşamıştık ama 2022'ye göre de yüzde 6 artıda olduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Deprem bölgesinde 9 bine yakın ihracatçı firmanın yer aldığını dile getiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yılın ilk iki ayında ise afet bölgesindeki illerimizin toplam ihracatta artıya geçtiğini görüyoruz. İnşallah bu başarıyı yılın geneline de yayacağız. Türkiye ekonomisi 2023'te uluslararası kuruluşların beklentilerinin ötesinde, yüzde 4,5 büyüdüğü. Milli gelirimiz ilk defa 1 trilyon doların üzerine çıktı. Artık küresel ekonomide yeni bir seviyedeyiz. Bu seviyenin ihtiyaçları farklı, ihracatçılardan beklentiler de farklı. Değişimin farkındayız."

OTOMOTİV YİNE ZİRVEDE YER ALDI

Şubatta en çok ihracat yapan sektörler arasında otomotiv 3 milyar 130 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. Geçtiğimiz ay 27 sektörün 20’si ihracatını artırma başarısı gösterdi. Şubat ayında ihracatın ortalama kilogram birim değeri ise 1,43 dolar oldu.







