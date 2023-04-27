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Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na aşçı, temizlik görevlisi, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına 4 bin 538 sözleşmeli personel alınacak.

07:02 . 27/04/2023 Perşembe
DHA
Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 4 bin 538 sözleşmeli personel alınmasına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 235'i kadın, 444'ü erkek 679 aşçı, 1118'i kadın, 853'ü erkek toplam 1971 temizlik personeli, 746'sı kadın, 1091'i erkek olmak üzere de toplam 1837 koruma ve güvenlik görevlisi ile 51 şoför alımı yapılacak. Adayların 2022 yılı KPSS (B) grubundan, ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan alması gerekiyor.

Başvurular ise 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

 



#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Personel alımı
#Resmi Gazete
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